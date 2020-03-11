2020-03-11T16:27:38+03:00
Общество

В Москве пройдет XI Международный форум «Экология»

На мероприятии обсудят лучшие инструменты и практики, которые уже внедряются по всему миру
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30–31 марта в Москве при поддержке и участии комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды, а также ключевых министерств и ведомств состоится XI Международный форум «Экология».30–31 марта в Москве при поддержке и участии комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды, а также ключевых министерств и ведомств состоится XI Международный форум «Экология».
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30–31 марта в Москве при поддержке и участии комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды, а также ключевых министерств и ведомств состоится XI Международный форум «Экология».

Ядром дискуссионной программы форума станут вопросы изменения климата, снижения влияния промышленности на окружающую среду, экологические проблемы водно-коммунального хозяйства России, smart-экология и охрана животного мира. Особое место в повестке займут задачи экологического развития, поставленные в послании президента Федеральному собранию 2020 года, а также обсуждение предварительных итогов реформы отрасли обращения с отходами, стартовавшей в 2019 году.

В форуме примут участие лидеры повестки экологического развития. Среди них главы федеральных, региональных и общественных институтов власти, отраслевых объединений, директора крупных промышленных предприятий и организаций ЖКХ, руководители региональных операторов ТКО, поставщики экологического оборудования и технологий, СМИ.

Двухдневная дискуссионная программа соберет 2000 участников из 80 регионов России и 20 иностранных государств. В этом году форум пройдет в Центре международной торговли. Новая площадка предоставит расширенные возможности для деловой дискуссии и выставочной экспозиции форума.

За 10 лет проведения форум заслуженно получил статус авторитетной общественной площадки, задающей ориентиры государственной политики в сфере охраны окружающей среды. Здесь обсуждаются мировые тренды экологического развития, строится открытый диалог между властью, бизнесом и обществом, проходит обмен опытом на международном уровне.

Общественный совет форума, представительство которого включает все регионы России, возглавляет первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев.

Деловая программа разрабатывается во взаимодействии с Министерством природных ресурсов и экологии России, а также участниками экологической деятельности в регионах и включает обсуждение всех направлений нацпроекта «Экология».

В рамках дискуссий будут представлены лучшие инструменты и практики, которые уже внедряются по всему миру для достижения к 2030 году целей устойчивого развития.

В общей сложности на полях форума состоится более 25 деловых мероприятий.

В поддержку деловой программы на площади 1000 кв. м будет развернута отраслевая выставка. В выставочном пространстве будут представлены технологии, которые стоят на стороне общества и природы. Среди участников выставки компании-лидеры обеспечения экологической и промышленной безопасности, разработчики технологий обращения с отходами, организации, представляющие финансовые и консалтинговые услуги, ведущие компании сферы ЖКХ.

Главным итогом XI Международного форума «Экология» станет резолюция, которая объединит инициативы участников по практическим вопросам государственной экологической политики. Она будет направлена в профильные комитеты Федерального Собрания РФ, министерства и ведомства для совершенствования природоохранного законодательства.

За 10 лет проведения форума его резолюция собрала более 2500 инициатив отраслевого сообщества, свыше 600 из которых были поддержаны и реализованы на практике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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