Анджелина Джоли: "Нельзя злоупотреблять девичьей добротой!"

44-летней актрисе не позавидуешь - ее дочери, 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло, одна за другой подверглись серьезным операциям. Анджелина сама написала об этом в авторской колонке под названием "Почему девушки заслуживают любви и уважения в Международжный женский день". Рассказывая об операциях, артистка не уточнила, связана ли процедуры, которым подверглась Шайло, с ее общеизвестным желанием сменить пол. Слова, написанные Анджелиной, касались скорее не здоровья дочерей, а отношения к женщинам в целом. Вот полный текст той самой колонки:

"Последние два месяца я провела рядом со старшей дочерью, которой делали операцию, а несколько дней назад я уже смотрела на то, как оперировали спину ее младшей сестре. Они знают, что я пишу эту колонку - я уважаю их личное пространство, поэтому всё с ними обсудила и они вдохновили меня на написание этих строк. Они понимают, что человек, который подвергается серьезному медицинскому вмешательству, который борется за выздоровление и выживание, должен этим гордиться.

Я видела, как мои дочери заботятся друг о друге. Младшая старалась учиться у медсестер и потом помогала им ухаживать за старшей. Я видела, как каждая из дочерей бросила все и на первое место поставила свою сестру, получая удовольствие от помощи тому, кого любишь.

Я также видела, с какой храбростью и решимостью они противостояли своим страхам. Все мы знаем, что это за момент, когда никто не может нам помочь, и все, что мы можем сделать - это закрыть глаза и дышать. Только мы сами можем сделать следующий шаг или вздох, поэтому мы успокаиваем себя и делаем его.

Братья девочек, конечно, очень милы и всегда готовы им помочь (напомним, у Джоли три сына и три дочери - Ред.). Но в Международный Женский день я пишу эти строки в госпитале и понимаю, что думаю прежде всего о дочерях, о том, что узнала благодаря им и всем тем юным девочкам, которых я встречала в разных уголках планеты.

Один человек, увидев, как дочки заботятся друг о друге, сказал: "Для девочек это так естественно!". Я тогда улыбнулась, но про себя подумала, насколько часто этим понятием злоупотребляют. От любой маленькой девочки ждут, что она будет заботиться о других. От взрослой женщины, которая из этой девочки вырастет, буду ждать, что она начнет отдавать, жертвовать. Девушек приучают думать, что они станут хорошими только в том случае, если будут служить другим, а вот если они сконцентрируются на своих желаниях, значит, они плохие и эгоистичные.

Нельзя злоупотреблять мягкостью, открытостью девушек, их готовностью помогать - наоборот, эти качества надо ценить. Мы должны защищать девушек, какие бы слои общества они не представляли, причем не только в тех случаях, когда их права нарушаются вопиющим образом, но и тогда, когда эти нарушения кажутся незначительными и не заслуживающими внимания.

Поэтому в Международный женский день я хочу пожелать, чтобы мы ценили девушек, заботились о них. И знали, что чем более сильными они вырастают, тем более здоровыми они будут и тем больше смогут дать своим близким и обществу".