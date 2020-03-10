"В жизни бывают моменты, когда никто не может нам помочь": дочери Анджелины Джоли перенесли тяжелые операции

Анджелина Джоли крайне редко откровенничает о своей семье. Голливудская звезда тщательно оберегает личную жизнь от посторонних в том числе и из-за своих шестерых детей. Однако на днях звезда фильма "Малефисента" призналась, что столкнулась с большими проблемами. Последние месяцы, по ее словам, были для нее и ее дочерей очень трудными. Две наследницы актрисы перенесли тяжелые операции.

Анджелина Джоли рассказала о трудностях, с которыми столкнулась она и ее дочери - 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло. 44-летняя актриса написала откровенную колонку для издания Time, в которой сообщила, что ее дочери перенесли тяжелые операции.

Она также призналась, что прежде чем обнародовать информацию, посоветовалась с детьми. Ведь она уважает их личную жизнь.

По словам Джоли, около двух месяцев она провела подле кровати Захары. Но только она вздохнула, как под нож хирурга попала младшая Шайло.

Знаменитость подчеркнула, что сестры настолько трепетно заботились друг о друге, что, порой, у нее перехватывало дыхание от этого. "Я видела, как мои девочки так легко друг другу уступали и ставили не себя на первое место. Я чувствовала радость от того, что они любят друг друга. Они понимают, что бороться с проблемами со здоровьем и бороться за выживание и выздоровление - это то, чем можно гордиться", - подчеркнула Энджи.

angelinajolie3148 Анджелина Джоли воспитывает шестерых детей: 18-летнего Мэддокса, 16-летнего Пакса, 15-летнюю Захару, 13-летнюю Шайло и 11-летних Вивьен и Нокса

Она особо отметила, что младшая дочь выбирала медсестер для сестры. Также звезда добавила, что наблюдала все время за страхами наследниц.

"Мы все знаем, что в жизни бывают моменты, когда никто не может нам помочь, и все, что мы можем сделать, - это закрыть глаза и дышать. И как только у нас получается сделать следующий шаг или вдох через боль, мы успокаиваемся. И продолжаем жить дальше, - сообщила актриса.

Голливудская звезда заверила, что все испытания только укрепили их семью. "Я увидела то, как младшие следили за тем, что делают медсестры, ассистировали им, а потом сами делали процедуры самостоятельно", - поведала артистка.

Напомним, Анджелина Джоли воспитывает шестерых детей: 18-летнего Мэддокса, 16-летнего Пакса, 15-летнюю Захару, 13-летнюю Шайло и 11-летних Вивьен и Нокса. Первые трое являются ее приемными детьми, а Шайло, Вивьен и Нокса она родила от актера Брэда Питта. Джоли и Питт были вместе шесть лет. Актеры повстречались на съемках фильма "Мистер и миссис Смит". В 2006 году у них родилась дочь Шайло, а в 2014-м они поженились во Франции. Брак знаменитостей продлился всего два года. В 2016-м Энджи подала на развод. Суд развел их 12 апреля 2019 года. Шестеро отпрысков живут вместе с матерью.