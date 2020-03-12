Покажи свой 2006: «Комсомольская правда» запускает всероссийский фотоконкурс в Одноклассниках

Комсомольская правда и социальная сеть Одноклассники предлагают немного поностальгировать и запускают всероссийский фотоконкурс. 26 марта первая российская соцсеть празднует свое 14-летие. По этому случаю мы предлагаем всем нашим читателям вспомнить, какими они были в далеком 2006 году – а заодно выиграть ценные призы! Чтобы получить их, нужно выполнить только одно условие — загрузить в альбом Комсомолки в Одноклассниках любую свою фотографию из 2006 года.

На море или в лесу, в компании любимых друзей или в семейном кругу — фотографии могут быть любые, главное — из 2006 года. Все снимки нужно загрузить в специальный конкурсный альбом по этой ссылке. Фото принимаются до 25 марта включительно.

Трех победителей фотоконкурса выберут пользователи ОК с помощью народного голосования. Чем больше «Классов» под фото соберет конкурсант, тем больше шансов получить призы. Не стесняйтесь призывать родных и близких к голосованию! Комсомолка подарит за лучшие фото настольные игры. Одноклассники наградят победителей подарочными наборами, в которые войдет, например, годовая подписка «Все включено» – чтобы целый год дарить друзьям эмоции и радовать их виртуальными подарками в соцсети.