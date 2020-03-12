2020-03-12T17:26:28+03:00
Общество

В Москве обсудят экологические проблемы

XI форум «Экология» пройдет в конце марта в Центре международной торговли
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XI Форум «Экология» состоится 30-31 марта в московском Центре международной торговли.XI Форум «Экология» состоится 30-31 марта в московском Центре международной торговли.
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Оргкомитет XI Форума «Экология» информирует, что деловая программа и формат мероприятий форума сохраняются без изменений.

Участие в дискуссионной программе иностранных организаций будет осуществляться через их российские представительства, с соблюдением карантинных и профилактических ограничений режима повышенной готовности, введенном в городе Москве с 5 марта 2020 года в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV.

Форум состоится 30-31 марта в московском Центре международной торговли. В работе мероприятия примут участие представители из 80 российских регионов, пройдут более двадцати пяти дискуссионных мероприятий, тематика которых будет поддержана выставочной экспозицией.

Форум «Экология» поддерживает меры, предпринимаемые властями для защиты населения от коронавирусной инфекции, и призывает соблюдать повседневные правила общей бытовой профилактики против инфекций и своевременно обращаться за медицинской помощью при проявлении признаков болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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