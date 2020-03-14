"Все наши службы готовы": Андрей Воробьев рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом в Подмосковье

По данным на 14 марта, в Подмосковье зарегистрировано 5 случаев заболевания коронавирусом, еще десять человек получили предварительный диагноз. В связи с чем губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с обращением к жителям региона, в котором попросил уделить особое внимание пожилым людям, которые находятся в группе риска по коронавирусу.

Глава региона отметил, что работу по выявлению COVIDA-19 ведет Роспотребнадзор и министерство здравоохранения Московской области. Более того того, в аэропортах Шереметьево и Домодедово с 1 февраля в круглосуточном режиме работают подмосковные врачи.

Губернатор напомнил жителям Подмосковья, которые в ближайшее время прилетают из Италии, Франции, Испании, Германии и из других опасных стран, о необходимости соблюдать двухнедельный карантин, чтобы не подвергать опасности окружающих.

"Болезнь коварна: она проявляется не сразу, а заразить других носитель может, когда у него нет никаких симптомов.Поэтому карантин – обязательно. Мы сделали так, что больничный будет оплачен", - пообещал Андрей Воробьев.

Также в регионе действуют ограничения на проведение массовых мероприятий. А родители с 16 марта могут не водить детей в школы и детские сады. Но, уточнил глава региона, если не с кем оставить детей, то в садиках и школах с ними будут заниматься учителя. Педагогический состав работает в штатном режиме.

«Прошу всех уделить особое внимание вашим близким, и детям, и людям старшего возраста. Люди старше 50 лет - это группа риска, мы должны быть чуткими к ним и вовремя обращаться за помощью, если их что-то тревожит. Если вас беспокоит ваше состояние или состояние ваших родных, и вы вернулись из-за границы - обращайтесь на горячую линию - вам подскажут, как вести себя правильно. Все наши службы готовы», - добавил Воробьев.

Горячая линия для консультации по коронавирусу: 8-800-550-50-30.

Напомним, по данным на 14 марта в мире выявлено свыше 144 тысяч случаев заражения коронавирусом. Скончались более 5,3 тысячи заболевших. В России зарегистрировано 59 случаев заражения коронавирусной инфекцией.