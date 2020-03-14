За сутки число заболевших коронавирусом в России выросло на 14 человек

По данным оперативного штаба короновируса, число заболевших в России за сутки выросло на 14 - до 59 человек.

- Новые 14 случаев зарегистрированы в Москве (девять человек) Московской области (один человек), Санкт-Петербурге (один человек), Кемеровской области (два человека) и в Калининградской области (один человек), - сообщили "Комсомольской правде" в оперштабе.

Все пациенты сейчас проходят лечение. Напомним, ранее в Москве успешно излечиться от коронавируса футболист Давид Беров. Летальных случаев нет.

Тем временем в Москве и Московской области с 16 марта все школы переведены на свободное посещение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

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