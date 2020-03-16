2020-03-16T01:52:53+03:00
Анекдоты

Анекдоты: Британские ученые установили, что толстых детей приносит грузовой аист

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Это в мирное время женитьба и развод, а в военное время это называется плен и побег.

* * *

Было у министра образования три сына: младший, средний и высший.

* * *

В семье трудовика и учительницы литературы ребенок каждый раз читает новое стихотворение на новой табуретке.

* * *

Повар 5-го разряда может из вчерашних котлет сделать завтрашние.

* * *

Наши выигрывают ралли Париж - Дакар не потому, что «КамАЗ» самый мощный, а потому что там дороги, как у нас.

* * *

- Ты алкоголик, как и твой папаша на пару с дедом! Чертова семейка!

- Я предпочитаю говорить «династия».

* * *

- Короче, расклад такой: братва поиздержалась, общак на нуле и барыжить уже нечем. Выход один - напрячь терпил, чтобы поработали сверхурочно. Пайку терпилам не поднимать!

- Простите, а вы точно министр экономики?

* * *

- Слышал, у Антона новая девушка?

- Даже видел один раз. Сильно на любителя.

- Любителя чего?

- Крепких спиртных напитков.

* * *

Объявление в туалете одной компании:

«Друг! Помой руки! Тебя убьет не вирус, а то, что в инфекционке нет Wi-Fi».

* * *

Сколько себя помню, Америке всегда угрожал крах, а СССР и России светлое будущее...

* * *

Муж купает ребенка, кричит из ванной:

- Кать, он ест пену!

Через пару минут:

- Кать, она реально вкусная!

* * *

Как говорят индийские психоаналитики, вы хотите станцевать об этом?

ИСТОЧНИК KP.RU

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