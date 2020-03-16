Анекдоты: Британские ученые установили, что толстых детей приносит грузовой аист
Это в мирное время женитьба и развод, а в военное время это называется плен и побег.
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Было у министра образования три сына: младший, средний и высший.
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В семье трудовика и учительницы литературы ребенок каждый раз читает новое стихотворение на новой табуретке.
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Повар 5-го разряда может из вчерашних котлет сделать завтрашние.
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Наши выигрывают ралли Париж - Дакар не потому, что «КамАЗ» самый мощный, а потому что там дороги, как у нас.
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- Ты алкоголик, как и твой папаша на пару с дедом! Чертова семейка!
- Я предпочитаю говорить «династия».
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- Короче, расклад такой: братва поиздержалась, общак на нуле и барыжить уже нечем. Выход один - напрячь терпил, чтобы поработали сверхурочно. Пайку терпилам не поднимать!
- Простите, а вы точно министр экономики?
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- Слышал, у Антона новая девушка?
- Даже видел один раз. Сильно на любителя.
- Любителя чего?
- Крепких спиртных напитков.
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Объявление в туалете одной компании:
«Друг! Помой руки! Тебя убьет не вирус, а то, что в инфекционке нет Wi-Fi».
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Сколько себя помню, Америке всегда угрожал крах, а СССР и России светлое будущее...
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Муж купает ребенка, кричит из ванной:
- Кать, он ест пену!
Через пару минут:
- Кать, она реально вкусная!
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Как говорят индийские психоаналитики, вы хотите станцевать об этом?
ИСТОЧНИК KP.RU