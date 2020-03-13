2020-03-13T14:40:01+03:00
Экономика

Катар примет участие в ПМЭФ в качестве страны-гостя

Петербургский международный экономический форум состоится в 2021 году
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Петербургский международный экономический форум состоится в 2021 годуПетербургский международный экономический форум состоится в 2021 году
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В Москве прошла встреча советника президента России Антона Кобякова и Посла Государства Катар в РФ Фахада Мухаммеда аль-Аттыйя. Центральной темой для обсуждения стали совершенствование стратегии партнерских отношений между государствами и реализация ряда перспективных деловых проектов и инициатив.

Построение деловых и культурных связей между Россией и Катаром на годы вперед, развитие туризма, экономических связей, инвестиционные проекты, механизмы инвестиционного сотрудничества – эти и другие вопросы обсуждались на встрече в Москве.

«Мы должны сосредоточиться на практических мерах, направленных на развитие сотрудничества с Катаром, – отметил советник президента РФ Антон Кобяков. – В феврале 2020 года вступило в силу соглашение об отмене виз между нашими государствами. Это только один из последовательных, закономерных шагов на пути к построению надежных партнерских отношений. Мы направим наши усилия на совершенствование стратегии сотрудничества России и Катара, а на Петербургском международном экономическом форуме 2021 года продемонстрируем уверенные партнерские отношения».

Переход двустороннего взаимодействия от встреч официальных представителей к повседневной работе субъектов экономики – главная цель сотрудничества России и Катара. Была отмечена ключевая роль рабочей группы по координации деятельности в области инвестиций и деловых проектов, соглашение о создании которой было подписано между Фондом Росконгресс и Катарским агентством поощрения инвестиций в г. Дохе в декабре 2019 года. На текущий момент стороны ведут обсуждение по ряду перспективных инвестиционных и торговых проектов.

«Со своей стороны мы бы хотели выразить солидарность с Правительством РФ в вопросах принимаемых мер, связанных с угрозой распространения коронавируса. Все наши соглашения с Фондом Росконгресс остаются в силе. Катар станет страной-гостем Петербургского международного экономического форума в 2021 году. Более того, начатая нами работа по подготовке к Форуму продолжается, и мы воспользуемся возможностью детально проработать нашу совместную программу», – сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Катар в Российской Федерации Фахад Мухаммед аль-Аттыйя.

Оператором ПМЭФ является Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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