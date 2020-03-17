2020-03-17T12:48:11+03:00
Общество

Новые правила РПЦ: крест не целовать, святую воду менять, иконы дезинфицировать, батюшкам измерять температуру

Церковь начала борьбу с коронавирусом [видео]
Роман ГОЛОВАНОВ
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Церковь начала борьбу с коронавирусомЦерковь начала борьбу с коронавирусомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Услышав просьбы санитарных властей, церковь начала борьбу с китайской заразой. Для начала - профилактика. Патриархия выпустила инструкцию для настоятелей храмов и рядовых мирян. «КП» посмотрела, как РПЦ собирается противостоять коронавирусу.

1. Ложку после Причастия протирать спиртом

Преподавать Святые Христовы Тайны с обтиранием после каждого причастника лжицы пропитанным спиртом платом (с регулярным обновлением пропитки) и окунанием затем ее в воду с последующей утилизацией воды.

2. Пить из одноразовых стаканчиков

Преподавать только индивидуально — по отдельности каждому причастнику — в одноразовой посуде.

3. Просфоры раздавать в перчатках

Для раздачи антидора использовать одноразовые гигиенические перчатки.

4. Губы не протирать общим платком

Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

Платы при причащении мирян использовать только для убережения Святых Таин от возможного падения на пол и для обтирания лжицы, а для утирания уст по отдельности для каждого причастника использовать бумажные салфетки с последующим сожжением. Платы кипятить и стирать с должным благоговением после каждого богослужебного использования.

5. Чашу не целовать

Причастникам воздерживаться от лобзания Чаши.

6. Святую воду менять

Строго придерживаться практики смены и освящения воды для каждого отдельного случая. Таинство Крещения совершать только индивидуально с промежуточным протиранием купели дезинфицирующей жидкостью.

7. Помазание ватной палочкой

Для миропомазания и помазания елеем использовать ватную палочку (вместо стрючицы) и бумажную салфетку (вместо губки) с последующим сожжением. Тоже самое и для Соборования.

8. Крест и руки не целовать

Вместо преподания креста для лобзания по окончании Божественной литургии и иных служб рекомендуется возлагать крест на головы прихожан.

Священнослужителям рекомендуется воздерживаться от преподания руки для целования.

9. Сосуды обрабатывать кипятком

Уделять усиленное внимание чистоте утвари и богослужебных сосудов, протирая таковые после каждого богослужебного использования тщательно омывая кипятком.

10. Воскресные школы закрыть

Приостановить до особого распоряжения работу воскресных школ, а также приходских секций и кружков.

11. Возить старикам продукты на дом

Социальным службам приходов, подворий и монастырей по возможности оказывать помощь находящимся в группе риска пожилым прихожанам в доставке на дом продуктов и товаров первой необходимости.

12. Мыть руки каждые 2 часа

Соблюдать общие меры гигиены, в том числе касающиеся дезинфекции рук в течение дня (не реже 1 раза в 2 часа).

13. Храмы проветривать

Обеспечить частое проветривание храмов, а также приходских и монастырских помещений общего доступа, установив обязательный график проветривания.

14. Протирать иконы

Регулярно обрабатывать дезинфицирующими растворами иконы, находящиеся в храме, к которым прикладываются прихожане.

15. Священникам мерить температуру

При недомогании немедленно сообщать об этом настоятелю (игумену, игумении) и обращаться за медицинской помощью.

Настоятелям, игуменам и игумениям организовать обязательный замер температуры перед началом трудового дня.

16. Больных на богослужение не звать

Объяснять прихожанам, что в случае появления симптомов ОРВИ или иных заразных болезней им следует ради любви к ближним и заботы о них воздерживаться от посещения храмов.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Отец Павел ОСТРОВСКИЙ, иерей:

— Можно только порадоваться, что наше Священноначалие очень здравомысленно поступило. Эти меры направлены на то, чтобы защитить наших прихожан от возможной смертельной угрозы. В первую очередь - пожилых.

Могу только порадоваться, что не стали объявлять массовый крестный ход с последующим всеобщим заражением. А с должным уважением отнеслись к медицинской практике и профилактике таких заболеваний.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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