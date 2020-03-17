Смерти нет!

По нынешним временам в самый раз, я думаю, поразмыслить о бренности бытия, сидя на удаленке от суеты и взбалмошного начальства. В эти часы покоя случается расширение разума до охвата всея Вселенной. И мелочное земное не кажется уж столь ценным, что потерять так страшно перед вратами Вечности.

Я лично верю в потусторонний мир, опираясь на массу фактов, свидетельствующих об оном. Возьмем для примера чайку. Нет, не связанную с простым народом или прокуратурой, а птицу чайку семейства чайковых. Когда птица чайка хочет полакомиться дождевыми червями, она начинает быстро топтаться, «плясать» на почве. Черви думают, что пошел дождь и выползают наверх. Я никогда не видал столь же умного рыбака, который бы добывал червей этаким способом. Спрашивается, откуда в мозгах у чайки созрело такое оригинальное решение? Ответ очевиден - подсказка эта чайке пришла извне. От разума, курирующего всех чаек. Таких примеров в природе множество. И связи всего живого с внешним каким-то разумом просто видны повсюду.

Сам я впервые столкнулся с потусторонним разумом на 17 году жизни. Уж где-то давно описывал этот случай, но повторюсь. Учился тогда я в железнодорожном ПТУ в Кирове, и нам, железнодорожникам, полагался раз в год бесплатный билет в любую точку СССР. Приехал я в Ленинград. Иду по Невскому, удивляясь всему и вся. Я же впервые тут. Гляжу, стоят люди в удивительных одеяниях и лопочут по-иностранному. Иностранцев я тоже впервые видел, поэтому у меня от оных перехватило дух. И вдруг одна интуристка обращается прям ко мне на корявом русском. Показывая на массивное здание с мощными серыми колоннами, спрашивает, мол, что это такое? Разумеется, я понятия не имел что это, и в тот момент вроде как бы собрался помереть со стыда за свою дремучесть. Но откуда же ни возьмись из чрева моего какой-то не мой вовсе голос произносит слова «это Казанский собор».

Весьма удивившись голосу, я быстро ретировался, а после выяснил, что дом с колоннами так именно и называется – Казанский собор!

Пусть скептики ухохочутся, но все случилось именно так. После еще в моей жизни было несколько случаев, когда нечто извне меня выручало из тупиковых и даже опасных ситуаций.

Я это веду к тому, что сознание наше, то бишь «Я», не ограничено физическим нашим телом. Оно частично внутри его и, может быть, в еще большей степени за его пределами. Человек, как некая исследовательская щупальца от Большого сознания, ковыряется в этом мире, получает опыт, передает на Базу, насыщая, улучшая ее. В том и смысл этой краткой жизни в физической оболочке. А потому мне мыслится, что со смертью тела наш разум не умирает, переходя во миры иные.

Великие ученые Владимир Вернадский, Владимир Бехтерев и многие, многие, другие утверждали аргументированно бессмертие человеческой энергетической субстанции. Проще сказать — души. Правда писали они про то языком, практически недоступным широким массам. Но если кратко выразить их учения языком от простых людей, они таковы, примерно. Жизнь настолько сложна, что не могла бы образоваться сама собой без вмешательства Высших сил. А если бы человек был смертен, то не было бы и смысла строить такую сложную для него структуру.

Хотел я про это потолковать с Татьяной Черниговской, но уважаемая ученая игнорировала вопрос. Как пояснили мне, не любит она газетчиков. Надеюсь, что другие коллеги по разуму из числа читателей откликнутся и поделятся личным опытом по данной теме.

Да прибавит она оптимизма нам в годину коронавируса!

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ДМИТРИЙ СМИРНОВ

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Нет никаких сомнений, что его снова кто-то отыскал. (подробности)