4 варианта развития пандемии: без карантина коронавирусом заразятся все подряд

Когда COVID-19 только появился в США, число инфицированных росло очень медленно. На 1 февраля — 8 человек. На 1 марта — 76. Но потом рост встал взрывным: одна, две, три тысячи заболевших, больше сотни умерших… Почему так происходит — и действительно ли карантинные меры способны обуздать кривую заболеваемости? Большой материал об этом с познавательной инфографикой подготовило американское издание Washington Post.

«КП» сделала адаптированный перевод статьи WP — ведь и в России сейчас ведутся жаркие дебаты, насколько жёстким должен быть противовирусный карантин.

Долгий разгон, а потом резкий всплеск — именно это математики называют «экспоненциальной кривой». И сейчас США — как раз в её «взрывной» части, когда количество заражённых удваивается каждые три дня. И, теоретически, к маю их должно уже быть 100 миллионов, почти треть населения страны.

Но то — голая математика. А можно ли сделать страшный график более пологим? Оказывается, да. По-научному это называется «обеспечение социальной дистанции между людьми» — снизить их мобильность, запретить посещать публичные места и мероприятия. Проще говоря — карантин.

Есть, правда, мнение, будто карантин не нужен. Или, по крайней мере, избыточен. «Люди должны соблюдать дистанцию в метр, а лучше вообще не выходить на улицу» — это 2020 год или роман-антиутопия «1984»? Чтобы выяснить, как будет вести себя вирус БЕЗ карантинных мер, проведём математическую симуляцию. Назовём нашу болезнь именно так — «Симуляшка». Да, как любая модель, она куда проще, чем настоящий COVID-19 — но представление о процессе даёт.

Открытая модель способствует распространению вируса

Итак, представим, что каждый заболевший нашей Симуляшкой передаёт этот вирус незаболевшим:

Как видите, группа численностью пять человек в замкнутом пространстве ПОЛНОСТЬЮ заболевает довольно быстро (привет чумному судну «Бриллиантовая прицесса», где из примерно 3700 человек заболело 712: сравните это с полуторамиллиардным Китаем, где «размазанные» между разными городами люди заразились «всего лишь» в количестве 80 тыс.).

Чего-то не хватает… Ах да, в реальной жизни часть людей выздоравливает. Мы верим, что выздоровеют все. Обозначим в нашей модели и их, зная, что выздоровевший человек получает иммунитет и второй раз уже не заразится:

Теперь — чуть более сложная модель. Представим деревеньку с населением 200 человек, которые ходят туда-сюда и контактируют друг с другом.

Принудительный карантин не дает должного эффекта

Как видим, рост болезни ничто не сдерживает. И даже для 330 миллионов американцев, если они будут жить так же, как раньше, стопроцентная заболеваемость становится лишь вопросом времени.

Добровольный карантин трех четвертей населения дает оптимистичный результат

Чтобы замедлить распространение нашей «Симуляшки», введём в модель КАРАНТИННЫЕ МЕРЫ. Наподобие блокады центра эпидемзоны — города Ухань, введённой китайскими властями:

Как видим, карантин надёжно препятствует распространению болезни. Конечно, стопроцентной блокады можно добиться только в нашей математической модели. Но даже если карантин неполный — то график заболеваемости становится более пологим. Таким образом, пока ещё не охваченные эпидемией регионы получают время, чтобы лучше подготовиться, развернуть мобильные госпитали, сделать запас медикаментов — и тем самым снизить смертность.

Если на какрантин не уйдет лишь один из восьми, то эффект будет еще сильней

Но ведь посадить на карантин ВСЕХ невозможно, скажете вы. Полиция, врачи… Что ж, смотрим на ещё более интересную модель — когда бОльшая часть населения соблюдает социальную изоляцию. Грубо говоря, пережидает пандемию, сидя по домам. На следующем графике — ¾ людей находится в самоизоляции с ограничением мобильности; оставшаяся четверть — перемещается более свободно.

Как видим, даже со столь несовершенным карантином в какой-то момент количество заражённых почти перестаёт увеличиваться. То есть теперь вы понимаете, почему в Италии и других пострадавших странах закрывают все рестораны и отменяют массовые мероприятия.

Представим, что карантин ещё более жёсткий: лишь один человек из восьми имеет возможность свободно перемещаться — и оставшиеся «сохраняют социальную дистанцию»:

И вновь чудо: заражается вдвое меньше людей, чем в предыдущей модели, и эпидемия идёт на спад вдвое быстрее.

Конечно, повторимся, наша «симуляшка» — это не настоящий коронавирус. Последний не просто заражает людей — некоторые, особенно в пожилом возрасте, умирают. Но как в нашей модели, распространение болезни зависит не только от того, насколько серьёзный карантин вводят власти — но и от ответственного поведения каждого из нас.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767531" frameborder="0"></iframe> Оставайтесь дома - спасайте жизни!.Именно добровольная самоизоляция спасёт человечество от пандемии коронавируса. Это на графиках сумели доказать американские эксперты

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