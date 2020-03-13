Как не заразиться коронавирусом: все главные правила

Виктор Малеев – признанный эксперт в области эпидемиологии и клиники инфекционных болезней с более чем полувековым опытом работы в этом направлении. Академик РАН и инфекционист Виктор Малеев работал в очагах опасных инфекций – таких как холеры, чумы, сибирской язвы, риккетсиозов, геморрагических лихорадок, атипичной пневмонии. Именно Виктор Васильевич Малеев помогал в Гвинее местным врачам предотвращать эпидемию вируса Эбола и консультировал эпидемиологов США в связи с угрозой эпидемии сибирской язвы.

Эксперт поделился с читателями "Комсомолки" своими правилами по профилактики новой болезни - коронавируса. Приводим их полностью от первого лица.

Академик РАМН, ученый-микробиолог, доктор медицинских наук Виктор Малеев. Фото: Николай Галкин/ТАСС

ЧТО Я ДЕЛАЮ В СВЯЗИ С ПРИБЛИЖАЮЩЕЙСЯ ПАНДЕМИЕЙ КОРОНАВИРУСА COVID-19

Дорогие друзья!

Наверняка многие меня знают – как специалиста, всю жизнь занимающегося инфекциями и вопросами эпидемиозвратный тиф, работал на холере, чуме, лихорадке Ласса. Я был одним из первых, кто отправился в Гвинею в 2014 г. в самый эпицентр эпидемии вируса Эболы и в 2002 году поехал в Китай на эпидемию атипичной пневмонии (SARS). Так что я не понаслышке знаю, что такое эй. Я работал во всех крупных очагах опасных инфекций по всему миру - видел лепру, трахому, впидемия, и как ей можно противостоять. Много лет я был главным инфекционистом России и сейчас, когда вспышка коронавирусной инфекции достигла пандемии, не могу оставаться в стороне.

В России удается сдерживать распространение коронавирусной инфекции благодаря предпринятому целому комплексу противоэпидемических мер. И нам удастся ее удержать, если каждый человек будет предпринимать меры предосторожности. Они простые, но эффективные, практически такие же, какие мы используем во время эпидемии гриппа и ОРВИ.

Распространение коронавирусной инфекции в России можно сдержать, соблюдая несложные правила. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

1) НИКАКИХ РУКОПОЖАТИЙ!

Используйте другие способы для приветствия – кивок или улыбка.

Россиянам на время эпидемии коронавируса следует воздерживаться от рукопожатий.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

2) ИЗБЕГАЙТЕ КОНТАКТОВ!

Дотрагивайтесь до любых поверхностей только тыльной стороной руки – до выключателей света, кнопок в лифте.

Кнопки лифтов и ручки дверей относятся к потенциально опасным контактным поверхностям.Фото: EAST NEWS

Дверь открывать лучше или локтем, или бедром. Если, чтобы открыть дверь, необходимо взяться за ручку, делайте это в перчатках. Особенно важно для туалетов и дверей в публичных местах.

3) ДЕЗИНФЕКЦИЯ

В магазинах обязательно используйте дезинфицирующие салфетки, чтобы протереть ручки и детские сидения в продуктовых тележках.

Возьмите в привычку пользование дезинфицирующими салфетками и растворами.Фото: EAST NEWS

Возьмите за правило протирать руки дезинфицирующим раствором, когда входите в квартиру или садитесь в машину. Используйте его всякий раз после заправки или прикосновения к другим загрязненным предметам, когда вы не можете сразу же вымыть руки.

4) МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ

Делайте это в течение 10–20 секунд и / или используйте дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе, содержащее более 60% спирта всякий раз, когда вы возвращаетесь домой из ЛЮБОГО места, где были другие люди.

Тщательно мойте руки с мылом, не менее 10 секунд.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

5) ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОДНОРАЗОВЫЕ САЛФЕТКИ

Если возможно, кашляйте или чихайте в одноразовую салфетку и СРАЗУ выбрасывайте ее. Используйте свой локоть, только если нет другой возможности. Одежда на вашем локте будет содержать инфекционный вирус, который может передаваться до недели и более!

При кашле или чихании используйте одноразовые салфетки.Фото: Иван ПРОХОРОВ

6) ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА

Если почувствовали недомогание, если у вас температура, симптомы респираторной инфекции – не надо геройствовать. Оставайтесь дома и не подвергайте дополнительному риску ни себя, ни окружающих людей!

Почувствовав недомогание, оставайтесь дома.Фото: Олег УКЛАДОВ

Важные замечания:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762850" frameborder="0"></iframe> Коронавирус парализовал север Италии.По числу заболевших Италия поставила печальный рекорд и вышла на первое место в Европе

Этот вирус распространяется крупными каплями при кашле и чихании. Это означает, что воздух не заразит вас!

Но все поверхности, где эти капельки остаются, заразны в среднем в течение недели. Поэтому все, что связано с инфицированными людьми, будет заражено и потенциально заразно.

Вирус находится на поверхности, и вы не заразитесь, если на ваше незащищенное лицо никто не будет прямо кашлять или чихать.

Этот вирус имеет только клеточные рецепторы для клеток легких (он поражает только ваши легкие). Единственный путь заражения вирусом - попадание через нос или рот с вашей руки, кашель или чихание зараженного в ваш нос или рот.

Что необходимо иметь при себе:

- Дезинфицирующие средства для рук. Эти средства должны быть на спиртовой основе и содержать более 60% спирта, чтобы быть эффективными.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765864" frameborder="0"></iframe> ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире.

- Одноразовые хирургические маски. Используйте их, чтобы не дотронуться до носа и / или рта (мы дотрагиваемся до носа / рта 90 раз в день, не зная об этом!).

Это единственный способ, которым этот вирус может заразить вас - он специфичен для легких.

Маска не предотвратит попадание вируса при прямом чихании в нос или рот - она только защитит вас от прикосновения к носу или рту.

Я надеюсь, что мы сможем сдержать дальнейшее распространение коронавируса и постепенно начнется его спад. Поскольку это новый для человека вирус, у нас нет иммунитета от него. В мире предпринимается масса усилий для понимания геномики, структуры, вирулентности, других особенностей этого вируса. Ищутся методы борьбы с ним. Многие научные институты работают над созданием вакцины и лекарства от COVID-19, Россия тоже.

Но пока этого нет, остаются только симптоматические меры профилактики.

Давайте им следовать!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759467" frameborder="0"></iframe> А у тебя есть маска?.Маски - хит сезона. Всё из-за коронавируса А у тебя есть маска?

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