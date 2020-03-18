Как безопасно пользоваться Интернетом в условиях карантина

В период самоизоляции, не запрещено пользоваться Интернетом, но делать это следует с учетом правил кибергигиены, предупредили ученые Московского института электронной техники (МИЭТ).

«Одна из последних схем мошенников заключается в том, что на основе ваших поисковых запросов вам на почту приходят фейковые письма с предложениями от «крупных компаний» оказать те или иные услуги в условиях карантина, - рассказал "КП" доцент кафедры «Право» МИЭТ Генрих Девяткин. - Цель этих писем – заполучить ваши персональные данные: от почтового адреса и номера автомобиля до данных банковской карты».

Пусть даже у пользователя установлен хороший антивирус, и он предупреждает его о переходе по сомнительному адресу, - говорит эксперт. - Человек закрывает вкладку. Однако через некоторое время ему на почту приходит письмо с неизвестного адреса – с предложением «наказать виновных», которые, мол, только что пытались совершить против него преступление. При этом антивирус также предупреждает о «нежелательной ссылке», но человек игнорирует сигнал и решает реализовать наказание – переходит на сайт «возмездия». Там «администрация» предлагает заполнить анкету с обстоятельствами произошедшего и указать свои персональные данные. «Производить такие действия категорически нельзя, - настаивают ученые. - Только правоохранительные органы уполномочены привлекать к ответственности кибермошенников, и исключительно суд уполномочен назначать наказания и размер компенсации, выплачиваемой потерпевшему».

Что же делать, если, находясь в самоизоляции, вы стали жертвами обманщиков: у вас списались деньги с карты, были произведены покупки, которых вы не делали и т.д.? Надо максимально сохранить «цифровые следы»: не удалять переписку, не пытаться переустановить операционную систему в надежде, что все «станет как было», и не передавать данные о произошедшем третьим лицам. «Сразу обращайтесь в правоохранительные органы, там есть выходы на следователей по киберпреступлениям. В нашей стране повсеместно работают «горячие линии», предусмотрены онлайн-приемные на сайтах следственного комитета, МВД и других правоохранителей», - предупредил Генрих Девяткин.