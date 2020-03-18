Врач-инфекционист: «Нам всем надо на самоизоляцию, чтобы не получилось как в Италии»

Число заболевших у нас в стране на 18 марта уже перевалило за сотню — 147 человек. Это немного. Но главное, что: у нас «зафиксированы не только случаи заражения у приехавших из неблагополучных по коронавирусу стран, но и факты передачи инфекции внутри страны», - говорит доцент кафедры Инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук Иван Коновалов. - Пик заболеваемости впереди. Все компетентные ведомства — Минздрав и Роспотребнадзор - принимают необходимые меры. Но многое зависит от самих людей и их готовности соблюдать санэпидрежим».

Вирусное заражение происходит одновременно с психическим

- Вокруг коронавируса много шума и неординарных мер. Хотя, вроде бы, это обычный грипп, и у многих он переносится легко и просто. Так из-за чего же паника?

- Паника — результат способов информационного освещения нынешней пандемии. Они очень отличаются от, скажем, информирования о свином гриппе 10-летней давности. В частности потому что Китай, честь им и хвала, давал очень прозрачную информацию. Эпидемиологам и инфекционистам это позволило подготовиться. С другой стороны, социальные сети и СМИ, к сожалению, начали эмоционально окрашивать ситуацию, и произошло психологическое заражение. Для инфекционистов это не редкая ситуация, когда вирусное заражение происходит одновременно с психиатрическим.

Сам вирус, действительно, отличается от гриппа. Во-первых, он гораздо легче переносится у детей, но очень агрессивен у лиц старше 60 лет и у людей с хроническими болезнями (диабет, астма, онкология, гипертония и прочее). Еще особенность этой пандемии — большинство (в основном молодых) переносят инфекцию на ногах. У них это выражено в простой простуде, и они не считают нужным самоизолироваться. Живут обычной жизнью, ходят в общественные места, на работу и заражают других. Во многом из-за этого ситуация и стала неконтролируемой в Италии. В Европе традиционно ОРВИ в легкой форме вообще не является причиной обращения ко врачу. В итоге заразились люди старшего возраста, и для многих из них это стало фатальным.

ОТ НАЧАЛА БОЛЕЗНИ ДО ОТКАЗА ЛЕГКИХ – 4-5 ДНЕЙ

- Каковы симптомы коронавируса, и как он протекает, если речь о тяжелой форме?

- Как я уже говорил, у 80 % заболевших – симптомы обычной простуды. Невысокая температура, кашель. У тех, кто в группе риска, течение болезни стремительное, когда буквально за 4- 5 дней от начала заражения может произойти полный отказ легких. Здесь важно надо обращать внимания на такие симптомы, как затруднение дыхания, нехватка кислорода, одышка, возникающая даже от самых простых физических нагрузок.

- То есть и сейчас, возможно, половина тех, кто думает, что у него обычная простуда, на самом деле болеют COVID-19?

- Не половина, но такие могут быть. Разделить клинически ОРВИ и коронавирусную инфекцию невозможно. Нужны лабораторные исследования, и сейчас у нас в России они проводятся. Обороты наращиваются, и ежедневно в больницы и поликлиники поступает уже 100 000 тест-систем. Значит, есть возможность тестировать пациентов даже с ОРВИ, а не только с симптомами пневмонии, как было раньше, чтобы как можно скорее изолировать заболевшего и выявить круг его общения.

- Но всех обследовать нельзя?

- А это и не нужно. Мы не должны обследовать всех людей. А только тех, кто вероятнее всего заразился, чтобы их сразу изолировать.

НАМ ВСЕМ НАДО НА САМОИЗОЛЯЦИЮ, ЧТОБЫ НЕ ПРОИЗОШЛО, КАК В ИТАЛИИ

- Каждый день приходят сообщения о закрытии границ. Польша, Франция, Израиль… и у нас потихоньку закрывают. Это эффективно, особенно с учетом того, что уже и внутри страны есть заболевшие?

- Да, это очень эффективно. Некоторые в условиях пандемии бегут туда, где , как им кажется, их не найдут и не посадят на карантин. И бегут те самые молодые, которые болеют бессимптомно. Если посмотреть на еврозону, границы которой до последнего были открыты, станет понятно, почему параллельно рост заболеваемости идет во всех странах. Что касается России, то пока у нас число зараженных небольшое, и надо как можно скорее оборвать цепочку заражения внутри страны. Потому и вводятся все эти ограничительные мероприятия. Конечно, у нас будет вспышка. Это обычная история, таким образом и пандемия гриппа происходит ежегодно, другое дело, что грипп не так опасен для определенных категорий людей, как коронавирус. Сейчас важно сгладить пик заболеваемости, меры этому способствуют. Чем медленнее пойдет прирост тяжелых больных, тем лучше система здравоохранения будет справляться с их болезнью.. Всем надо уйти на самоизоляцию. Ограничить себя в развлечениях в общественных местах, по возможности, не ходить на работу и не пользоваться общественным транспортом, чтобы не заболело одновременно огромное число людей и не случилось, как в Италии. Ведь там тяжелым пациентам элементарно не хватало аппаратов искусственной вентиляции легких и врачам приходилось выбирать, кого реанимировать, а кого нет. Это ужасно!

- Аппаратов ИВЛ достаточно в больницах наших городов?

-Достаточно их или нет – будет определяться тем, насколько наши граждане соблюдают санэпидрежим. Речь идет не о том, чтобы поставить ИВЛ для каждого, это и невозможно, и нецелесообразно. А о том, чтобы не пришлось оказывать экстренную (реанимационную) помощь всем одновременно. То есть, если у нас , не дай Бог, завтра заболеет сразу 100 000 человек, то мы окажемся беспомощными, как это произошло в Италии. Если мы эту вспышку растянем по времени, то сумеем всех мобилизовать и всем помочь.

В КИТАЕ ЗА НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА – СМЕРТНАЯ КАЗНЬ

- Скажите, на ваш взгляд, дойдет ли у нас дело до таких мер, как в Европе и Китае, когда все закрыто и из дома выходить запрещено?

- Давать прогнозы не является правильным. Все непрогнозируемое может случиться не из-за сбоев системы здравоохранения, а из-за поведения граждан, не соблюдающих предписания. В Китае за нарушение санэпидрежима — смертная казнь. У нас игнорирование карантинных мероприятий расценивается как умышленное заражение и карается сроком максимум до 5 лет. Так что тут вопрос опять же к людям. Это та ситуация, в которой надо ограничить себя, чтобы сохранить здоровье другим.

И чем лучше мы будем соблюдать режим, тем короче будет его срок. Условно, если бы каждый год все население на январские каникулы сидело дома (понимаю, что это утопия), то гриппа не было бы вообще. А так у нас в мире ежегодно от него погибает 500 000 человек. Основной источник заражения — тесное общение в коллективах. И спад гриппа летом, знаете, почему идет? Потому что люди разъезжаются по отпускам и дачам, а не сидят в кабинетах.

- Для простых людей — самоограничения и соблюдение режима. Но государство же тоже должно было как-то реагировать на надвигающуюся эпидемию?

- Конечно. Российские специалисты наряду с другими коллегами в составе экспедиции ВОЗ ездили в Китай, изучали ситуацию. Эпидемиологи, Министерство здравоохранения и Роспотребнадзор понимали и понимают, что может произойти. Идут постепенное развертывание здравоохранительной системы и мобилизация сил. Все это не может произойти в одну секунду.

Основные мероприятия по профилактике простые, но должны строго соблюдаться — обеспечение медицинских служб тест-системами по выявлению инфекций, быстрая изоляция заразившихся. Второе — оценка предстоящего масштаба распространения болезни и развертывание специализированных инфекционных стационаров с кислородно-терапией, ИВЛ и ЭКМО. Все это делается.

- Давайте, еще раз напомним всем о мерах профилактики.

- Давайте. Мыть руки. Если чувствуете, что заболеваете, не занимайтесь самолечением, обращайтесь к врачам. Все заболевшие должны носить маски. И соблюдайте санитарный режим. Сейчас вся страна разделится на тех, кто готов соблюдать правила. И тех, кто считает, что его «легкое ОРВИ», якобы, не касается окружающих. Касается, и еще как!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

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