«Лучше б дома сидели»: ЦСКА приказал игрокам самоизолироваться, а «Спартак» и «Зенит» сдали тесты на коронавирус

Экс-игрок сборной России Роман Широков прославился в футболе несколькими крылатыми фразами. Но мало кто думал, что главный его афоризм превратится в пророчество. Когда-то Широков заявил: «Лучше б дома сидели». Эти его слова теперь надо вывешивать на футбольных базах – ЦСКА, «Спартак» и многие другие клубы РПЛ отправили своих игроков по квартирам на самоизоляцию. Там они будут ждать новостей об окончании карантина в чемпионате России.

Чемпионат возобновят 17 мая?

Перерыв в РПЛ пока объявлен до 10 апреля. Но вероятность того, что чемпионат возобновится именно в этот день крайне мала. В российском футболе сейчас мелькают три возможных даты: 3 мая, 17 мая и 1 июня. Позже 1 июня начинать нет смысла – надо сыграть 8 туров, а до конца июня (требование УЕФА) это будет сделать невозможно. Но даже до 3 мая времени полно, чтобы игроки потеряли форму, набрали ее снова, и потеряли опять.

ЦСКА: Никому не уезжать! Из дома не выходить!

Армейский клуб предпринял самые жесткие меры. Футболисты на 14 дней отправлены по домам. Там они должны мониторить свое самочувствие и о малейших проблемах тут же сообщать врачам ЦСКА. Игрокам запрещено посещать места массового скопления людей, а главное – уезжать из Москвы, потому что вернуться обратно из-за карантина может быть сложно. За нарушение – штрафы.

«Спартак» тест сдал: вируса нет

Всего игроки «Спартака» и «Спартака-2» сдали тесты на коронавирус, и заболевших не оказалось. Игроков распустили по домам на неделю. Но больше всего не повезло немецкому полузащитнику Андре Шюррле. Чемпион мира совсем недавно вернулся из Германии и его поместили на две недели на самоизоляцию. Но дали с собой спортинвентарь для подготовки: пандемия – пандемией, а в порядок себя привести надо.

Дзюба – фанатам: «Не трогайте лицо!»

Все игроки и тренеры «Зенита» в среду сдали тесты на коронавирус, результаты пока не объявлены. Можно, впрочсем, не торопиться: до 22 марта у команды выходные. А в это время звезды футбольного Санкт-Петербурга активно включились в агитацию. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак обратился к фанатам: «Не выходите из дома без надобности, соблюдайте правила гигиены». Артем Дзюба уточнил какие: «Как можно чаще мыть руки. Как можно меньше трогать свое лицо». Интересно, прислушаются ли болельщики «Зенита» к кумирам. На последнем матче они вывесили баннер: «Мы все больны футболом, и за «Зенит» умрем», и последние три слова с удовольствием скандировали всем стадионом.

«Краснодар», «Ростов» и «Локомотив» тренируются

Пока планы других клубов на конец марта выглядит так: «Уфа» и «Арсенал» отдыхают до начала апреля, все остальные – до 23 марта. Но есть несколько исключений. «Локомотив», «Краснодар» и «Ростов», а так же занимающий последнее место «Ахмат» в отпуск игроков не отпустили – сразу видно, кто серьезно настроен доиграть этот чемпионат!

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