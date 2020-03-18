Звезды спорта на карантине из-за коронавируса: Овечкин затарился в супермаркете, Рамос чеканит туалетной бумагой

Как только остановили чемпионат Италии, Криштиану Роналду улетел на частном самолете к себе на родину, на Мадейру. Его мама недавно перенесла инсульт и после того как к ней вернулся ее любимый сын дела быстро пошли на поправку. В то же время португалец все свои три отеля предоставил для больных коронавирусом, да и сам попал в зону риска. Информация об отелях оказалась уткой, зато тот факт, что коронавирус подхватил партнер Роналду, защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани, подтвердился. Как себя чувствует сам CR7 — не сообщается.

Другой лучший футболист мира Лионель Месси (они с Роналду уже много лет попеременно делят это звание) тоже заделался примерным семьянином и выставляет свои фото с детьми.

А вот его главный визави, капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос совмещает приятное с полезным. Записал видео, на котором он дома чеканит самым важным атрибутом карантина — туалетной бумагой. Надо признаться, и здесь защитник, сломавший на поле не мало звезд, действует довольно жестко. Впрочем, такой трюк исполняют и многие другие футболисты. Поддерживает форму похожим способом и форвард «Атлетико» Диего Коста: чеканит он, правда, мячом, зато вместе со своей собакой.

Другие футболисты во время вынужденной паузы овладевают другими профессиями. Партнер Рональдо по атаке «Ювентуса» аргентинец Пауло Дибала выставил сюжет, как он готовит традиционные аргентинские пирожки. А лучший бомбардир чемпионата Италии Чиро Иммобиле (27 мячей в текущем чемпионате, на 6 больше, чем у Роналду), осваивает мастерство парикмахера.

Серхио Рамос чеканит самым важным атрибутом карантина туалетной бумагой.

Хоккеисты НХЛ тоже все по домам. Но и здесь Овечкин показывает класс. Его жена выставила в Инстаграм ролик, как Саша технично грузит в машину множество пакетов из супермаркета. Можно теперь спокойно сидеть дома и ждать рождения своего второго ребенка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/767213" frameborder="0"></iframe> Пауло Дибала готовит традиционные аргентинские пирожки.