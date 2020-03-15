Паникуете? Тогда коронавирус идет к вам!

Это интервью я мог взять по телефону. Что, кстати, и предлагал мой собеседник, один из авторитетнейших вирусологов страны, член-корреспондент Российской Академии Наук, доктор медицинских наук Александр Лукашев. Но я, к его явному удивлению, напросился на встречу.

В ИНСТИТУТЕ ВСЕ СПОКОЙНО

…Пять минут ходьбы от метро «Спортивная», и я у здания с табличкой «Институт медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.»

Полагаю, уж его-то сотрудники лучше нас, простых смертных, осведомлены о всех опасностях, коварстве печально знаменитого коронавируса, поставившего на уши планету. ВОЗ объявил на днях пандемию, поскольку COVID-19 нагрянул более чем в сотню стран. Трамп и вовсе на целый месяц прикрыл родную Америку от гостей из Европы, за исключением граждан Великобритании. Но Британия все-таки остров. Вся Италия на карантине…

Во многих странах отменяются массовые мероприятия, типа форумов, концертов, спортивных соревнований, автосалонов, закрываются музеи, выставки … В Москве тоже уже «больше пяти тысяч не собираться!»

По телевизору-то наши ученые, медики излучают уверенность, мол, не паникуйте, граждане, все под контролем. Ну-ну, посмотрим, как они ведут себя на рабочем месте.

Вот для чего, каюсь, я и напросился на встречу с Лукашевым.

… Брожу по институту, рассчитывая увидеть мечущихся вирусологов, с головы до ног упакованных в комбинезоны химзащиты, как в голливудских блокбастерах про эпидемии. Нет, тишина. Осторожно приоткрыл двери в пару кабинетов. Люди спокойно трудятся, даже без масок.

Так и не обнаружив следов паники, направляюсь в приемную директора. Лукашев, предупрежденный охраной о приходе журналиста, встречает у дверей: «Я думал, вы заблудились. Хотел уж отправиться на поиски». И благожелательно подает руку.

Автоматически протягиваю свою.

- А что, рукопожатия еще не отменены? - невольно срывается с языка. – По ящику показывали, как канцлер Меркель приветствовала на совещании коллег жестом, а министры-нефтяники в Вене – «здоровались» ногами.

- У нас пока руки пожимать можно.

Как постричь клиента во время коронавируса .

- Когда будет нельзя?

- Когда в Москве или в стране появится значимое число заболевших, ну, например, сто или тысяча. Тогда придется задуматься о более серьезных мерах профилактики, в том числе и соблюдать дистанцию.

- Но, Александр Николаевич, в соцсетях пугали, что в Москве уже двадцать тысяч больных, однако власти это скрывают! К нам в «Комсомолку» тоже приходят трагические сообщения, мол, почему не бьете тревогу, журналисты?!

- Ни в одной развитой стране не удалось в самом начале выявить цепочки распространения COVID-19 – ни в США, ни в Италии, Германии, Южной Корее, Японии… Везде коронавирус начинал распространяться до того, как его выявляли. Поэтому, не исключаю, в столице могут быть незафиксированные единичные случаи вируса. Но 20 тысяч больных скрыть невозможно. Поэтому даже не хочу комментировать этот бред.

«ПОПРЫГУНЧИК»

- Итак, Александр Николаевич, жили россияне и прочие земляне, не тужили. И вдруг, нежданно-негаданно, на наши головы обрушился таинственный вирус. Да не простой, а «коронованный»…

- Ну, почему нежданно? С 2014 года наш институт занимается фундаментальными проблемами возникновения новых вирусов. В мае 2019 года мы получили грант Российского научного фонда. «Возникающие вирусы: экология и эволюция» (показывает документ). С точки зрения эволюции появление COVID-19 совершенно закономерное событие. Стандартный способ существования вируса в биосфере. Выживает не тот вирус, который хорошо приспособлен к одному хозяину, а тот, что умеет «прыгать» между хозяевами. И приспосабливаться к новым хозяевам и новым экологическим нишам. COVID-19 от летучей мыши перебрался к панголину, а уже от него – к человеку.

- В самом начале говорили, что передаточное звено от мышей к человеку - кобры, которых едят китайцы.

- Это была не очень грамотная работа, метод 70-х еще годов. Мы этим методом владеем, я иногда даю его студентам в качестве учебной задачи. Но выводов на его основании не делаем никогда. В летучей мыши COVID-19 был не более ста лет назад. Ну, максимум – 200. А в панголине - не более десяти лет назад.

- Несчастный реликтовый зверек! Из-за якобы целебной чешуи он стал наиболее продаваемым исчезающим видом в мире. За последние десять лет в азиатских и африканских лесах браконьеры выловили более миллиона панголинов и переправили в основном в Китай.

- Да, его мясо для китайцев – деликатес. А чешую они растирают и делают разные капельки, мази. Любопытно, что по составу чешуя панголина не сильно отличается от наших ногтей…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

Как появился COVID-19 – понятно. Другое дело, что прогнозировать, когда и какой конкретно вирус появится, невозможно.

- Почему? Этот вирус вроде бы глобальное потепление «разбудило». Есть такая версия.

- Это всегда случайность. Пока мы с вами говорим, вирусы уже попытались перейти от животных к человеку несколько сот раз. В Африке, Юго-Восточной Азии… Практически все эти попытки закончились безуспешно. Вирус либо не может заразить человека, либо вызывает ограниченную инфекцию и не может распространяться. Но пробует постоянно. В редчайших случаях это удается. И он начинает передаваться от человека к человеку. Либо не очень продолжительное время, как в случае с атипичной пневмонией. Новый вирус, по всей видимости, лучше приспособился к человеку. И, скорее всего, останется с нами надолго.

БОЛЕЮТ КОТЫ, КИТЫ, ПОПУГАИ

- Просветите насчет коронавирусов.

- Они появились на планете миллионы лет назад. Мы знаем, что в последние 2 тысячи лет новые коронавирусы человека возникали неоднократно, есть даже примерные даты.

-Позвольте, впервые коронавирус человека выявили в 1965 –м, - блеснул эрудицией журналист.

- Это, конечно, так. А прежде люди чихали, кашляли, температурили, но что конкретно вызывало эти недуги, медики не знали. Но сейчас мы можем проанализировать геном вирусов и рассчитать, когда и от кого к кому они «перепрыгнули».

- Почему, кстати, называется – коронавирус?

-На электронной микрофотографии у него очень характерные большие шпильки, как на короне. Этими шпильками вирус связывается с клетками, и именно они в первую очередь отвечают за возможность заражать тот или иной тип клеток и вызывать разные заболевания.

Сегодня известно множество коронавирусов. У собак, кошек, крупного рогатого скота, лошадей, свиней, китов, леопардов, тюленей, кур, гусей, индюков, соловьев, попугаев, тех же летучих мышей, рыб и т.д.

Четыре человеческих вируса – совершенно безобидные, вызывают обычные ОРЗ. Каждый сезон на их долю приходится 10-15 процентов заболевших острыми респираторными заболеваниями. В 2002 году в том же Китае появился коронавирус SARS, вызвавший вспышку атипичной пневмонии. Смертность – 9 процентов. В 2012 году - коронавирус MERS (ближневосточный респираторный синдром). Смертность -37 процентов.

ХУЖЕ, ЧЕМ ГРИПП

- А теперь объявился COVID-19 . Смертность всего 2-3 процента. Куда ниже, чем у двух его собратьев. Отчего ж такая паника, жесткие карантинные меры, запрет массовых мероприятий, закрытие границ? Справедливо пишут, что от гриппа в той же Америке умирают в сезон десятки тысяч, по миру до 650 тысяч человек, и никто не объявляет пандемию.

- Начнем с собратьев. Каждый унес менее тысячи жизней. Число заболевших было невелико, вспышки носили локальный характер. SARS уже исчез, MERS фиксируется ежегодно в единичных случаях. Первые недели была надежда, что новый коронавирус исчезнет так же, как SARS . Сейчас такой надежды практически не осталось. Заболело уже более ста тысяч человек в ста с лишним странах. Поэтому и объявлена пандемия. Как он будет распространяться дальше, предсказать невозможно.

Что касается сравнений с гриппом… COVID-19 точно хуже, чем сезонный грипп. По смертности. От гриппа умирает 0.1 процента заболевших. Здесь будет, судя по всему, не 2-3 процента, как пугают, а меньше, «всего» 0.5-0.7 процента. К этим цифрам склоняется и ВОЗ. Не исключено, что в китайском Ухане, на который приходится основная масса заболевших, не регистрировались легко больные. Но это все равно больше в несколько раз, чем при гриппе. К тому же про грипп мы знаем многое, есть ежегодные прививки. У COVID-19 еще много «белых пятен».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/760201" frameborder="0"></iframe> Предупреждал о коронавирусе.Доктор Ли Вэньлян ещё в конце прошлого года предупреждал коллег о коронавирусе Но его не слушали. Более того, ему запретили «сеять панику»

-Например?

-Мы не знаем о его истинной летальности, частоте бессимптомного носительства, стабильности в окружающей среде, зависимости эффективности передачи от погоды.

- Как отличить его от гриппа, ОРЗ?

- Очень трудно. Легкую форму от ОРЗ вообще никак не отличить. Тот же насморк, боль в горле, кашель. Правда, температура редко бывает высокой. 39 - редкость. В отличие от гриппа. Поэтому для точного выявления болезни нужны лабораторные тесты.

В ОЖИДАНИИ ВАКЦИНЫ

- Появились за эти месяцы эффективные лекарства? Много же препаратов испытывали…

- С доказанной эффективностью лекарств пока нет, хотя, действительно, врачи проверяли и применяли много чего. Но я не видел исходных клинических данных, где бы провели сравнения: 100 человек лечили тем-то, 100 – получали плацебо, результаты такие-то…

- В последние недели периодически появляются сообщения в СМИ: израильские (английские, российские) ученые почти создали вакцину от нового коронавируса. Трамп на днях повстречался с руководителями крупнейших фармкомпаний США. Попросил сделать ему одолжение, ускорить работу над вакциной. И они обещали, пишет Трамп в твиттере.

- С ней тоже не все так просто. Есть фундаментальные проблемы. Например, для других коронавирусов известно антителозависимое усиление патогенеза. Антитела, если они неправильные или их мало, могут, наоборот, усиливать процесс заболевания. Это неприемлемо для медицины, где главный принцип - «Не навреди!»

От нового штамма гриппа сделать вакцину несложно. Конвейер отлажен, контроль тоже. Берешь старую технологию и новый штамм или даже куски нового штамма…

Для человеческих же коронавирусов ни одной вакцины не производится.

- Для куриного же англичане сделали!

- Для кур достаточен иммунитет на короткое время, пока они несутся, да и цена ошибки там – только деньги. А для человека важно, какое воздействие может оказать вакцина через много лет. Так что в ближайшие месяцы лицензированную вакцину от COVID-19 ждать не приходится.

Меры профилактики вирусных инфекций.

НАДЕЖДА НА ЛЕТО!

- Карантин тоже на сто процентов не работает, опыт Китая это показал.

- Полностью остановить распространение вируса не реально. Другое дело, что строгие карантинные меры позволяют выявить какую-то часть заболевших. И дают надежду – что очень важно для России!- замедлить пандемию, выиграть время к лету. По другим коронавирусам известно, что они активно распространяются с декабря по апрель. Летом значительно хуже в странах с таким климатом, как у нас.

- Погода уже сейчас на нас работает, тепло наступило.

- Нет, заметный эффект от погоды можно ожидать, когда станет больше 20 градусов!

Вселяет надежду и то, что Китай, пусть ценой очень больших экономических жертв, полностью стабилизировал ситуацию.

- Любопытно, почему в Индии нет такой массовой вспышки коронавируса, хотя там тоже живет больше миллиарда людей, антисанитария…

- Я сам поначалу был очень удивлен. Полагал, что первыми падут как раз Индия, Индонезия. Видимо, все дело в погоде. Вот почему я надеюсь на теплую погоду. И эта надежда не призрачная. Болезнь широко распространяется там, где холоднее +15. А где +20 и выше, нет. Хотя COVID-19 был завезен во Вьетнам, Малайзию, Таиланд, Сингапур, Индонезию, на Филиппины, однако там вирус распространяется совсем не так интенсивно, как в более «холодных» странах.

А в Южной Корее, одной из самых пораженных коронавирусом стран, специально уточнял, вспышка началась, когда на улице было плюс 5-10.

На площади у фонтана Треви в Риме обычно не протолкнуться. Но сейчас в Италии карантинФото: REUTERS

- В этом плане все понятно с Италией, полностью взятой сейчас в карантин. Там все началось как раз на севере страны. Да и в Иране прохладно.

- Иран – самая развитая страна региона, и то пока контролировать свою вспышку не может. Но, по крайней мере, там смогли выявить вирус. Меня больше беспокоят страны Центральной Азии с не столь эффективными системами здравоохранения и более закрытыми режимами.

- И расположенные по соседству с нами.

- Именно!

Пятый день карантина в ВенецииФото: REUTERS

СЛЕДИТЕ ЗА РУКАМИ!

- Объясните еще такой парадокс. Обычно главные мишени гриппа, ОРЗ - дети и пенсионеры. Судя по масштабной китайской статистике, в возрастной группе 0-20 лет лишь один процент заболевших COVID-19.

- Да и то в легкой форме. Хотя у других коронавирусов больше болеют дети. Это еще одно из «белых пятен» нового вируса. В целом для людей до 30 лет эта болезнь сравнительно безопасна.

Смертность реально начинает расти с 40 лет. Особо опасен вирус для тех, кому больше 80! У таких ветеранов с хроническими болезнями риск умереть - 15 процентов.

- Какие хронические болезни наиболее опасны?

-Сердечно-сосудистые, легочные, гипертония, диабет, онкология…

- Как нам не заболеть до лета?

- Снизить риск заражения вполне можно. Вирус передается воздушно-капельным путем (чихание, кашель) – тут можно «держать дистанцию». Можно подхватить его и через зараженные поверхности- кнопки лифта, ручки дверей, поручни в общественном транспорте и т.д. Через кожу он проникнуть в организм не может. Только через слизистые… Поэтому следите за своими руками! Не трите на улице, в общественных местах глаза, губы, не ковыряйтесь, извиняюсь, в носу. И чаще мойте руки с мылом.

Дезинфекция общественного транспорта в МосквеФото: REUTERS

- Противоречивые советы про маски. Нужны - не нужны…

- Маски помогают, и нужны в первую очередь людям в возрасте и с хроническими заболеваниями. На улице они точно не нужны – только там, где есть люди на расстоянии менее трех метров. К сожалению, по несколько масок в день на каждого человека просто нет, поэтому носить их всем и всегда не очень реально. А вот спекулянтами, продающими их по 10-20-кратной цене должны, думаю, заняться правоохранительные органы.

Пенсионерам, входящим в группу риска, особо советую избегать массовых мероприятий, людных мест. А еще лучше – уехать на дачу, в деревню. Ведь в городе их могут заразить более молодые родственники, которые спокойно перенесут легкую форму заболевания, даже не поняв, что это COVID-19. Подумаешь, легкий кашель, температура… А для ветерана это может обернуться смертельной опасностью.

Туристы возле ЛувраФото: REUTERS

- В Сети ходит информация со ссылкой на неназванных ученых, что у курящих людей риск заразиться коронавирусом в 20 раз меньше, чем у некурящих.

- Полагаю, фейк. Официальной статистики нет пока, но абсолютно точно известно, что у людей с хроническими заболеваниями легких болезнь протекает более тяжело. А у каждого второго курильщика хронический бронхит, а то и эмфизема.

Поэтому у курильщиков риск летального исхода при коронавирусе значительно выше.

- Вроде бы алкоголь помогает.

- Если, вернувшись домой, вы смочите салфетку водкой и продезинфицируете руки, то, возможно, да…

- Прокомментируйте сообщения, что несколько выздоровевших в Китае вновь заразились коронавирусом?

- Очень сомнительно. Больше нигде таких данных не озвучивали, так что нужно очень внимательно исключить лабораторную ошибку.

- Вроде бы где-то в Гонконге песик заразился от хозяина. Может такое быть?

- Очень маловероятно. В Китае за последние годы съели чуть ли не миллион панголинов, а вирус перешел к человеку только один раз.

- Как повысить иммунитет, Александр Николаевич, чтобы противостоять новой заразе? Говорят, аптечные-то иммуномодуляторы не помогают.

- Не могу ничего о них сказать. Не уверен, лицензирован ли хоть один из этих «препаратов» в странах с развитой доказательной медициной. Самая большая угроза для иммунитета современного человека – хронический стресс. Поэтому нужно проанализировать свою жизнь, уменьшать количество стрессов, высыпаться, спокойнее относиться к жизни – это и бесплатно, и реально работает.

И не паниковать перед коронавирусом. Паникеры, наоборот, окажутся более восприимчивы к COVID-19. Это я заявляю со всей ответственностью.

Да, люди боятся всего непонятного. Но, чем больше появляется новых данных о COVID-19, тем увереннее мы, вирусологи, относимся к этой проблеме. Проблема, действительно, серьезная, нам ее еще предстоит пережить. Но уже сейчас понятно, что смертность не такая высокая, как казалось в самом начале, заболевание можно хотя бы частично сдерживать, контролировать. Во всяком случае, это не катастрофа планетарного масштаба.

Прогнозы пока давать рано, но это точно не самая страшная эпидемия в истории человечества. Да, будут и человеческие жертвы, и экономические потери, но наша жизнь в любом случае каждый день наполнена рисками. Вирус может ударить конкретного человека, может обойти стороной, а вот день в страхе и депрессии в любом случае вычеркнут из жизни.

АВТОРИТЕТНО

ПОЧЕМУ COVID-19 БОИТСЯ МЫЛА

Алексей Москалев, генетик, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук.

Новый коронавирус, который у пожилых или ослабленных людей может вызвать пневмонию, представляет собой самосборную наночастицу. Внутри нее находится одноцепочечная РНК, окружённая мембранным липидным пузырьком. В нем плавают "шипики" белков, которыми вирус прицепляется к поверхности клеток человека. А именно - к своему рецептору, белку ACE2, отвечающему за нормализацию артериального давления.

Алексей Москалев, генетик, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Мембранная оболочка вируса не выдерживает соприкосновения с обычным мыльным раствором. Поэтому призыв чаще мыть руки имеет реальную основу, а не просто для снижения паники. РНК более всего не любит ультрафиолет. Поэтому помогут избавиться от вируса на поверхностях и предметах прямые солнечные лучи или кварцевание помещений. Но помещение при кварцевании нужно покинуть, так как ДНК клеток кожи жёсткий ультрафиолет тоже повреждает, что ведет к риску старения кожи или даже меланомы. Наконец, белковый компонент вируса денатурирует под действием высокой температуры. Кипячение заражённых тканей должно его обезвредить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

Размер вирусной частицы Covid-19 всего 125 нм по данным электронной микроскопии, поэтому его вдыхание могут предотвратить респираторы класса Р3. Однако вирус может проникать и через другие барьеры, например, слизистые глаз. Здесь могут помочь специальные защитные очки.

Мишень коронавируса на клетках человека, ACE2, более представлена в ткани лёгких пожилых людей, его экспрессия с возрастом нарастает. Компенсаторно уровень ACE2 увеличивается и при приеме определенных классов препаратов от давления, таких, как Эналаприл. По-видимому, с этим связано более острое протекание заболевания у пожилых или людей с гипертонией.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765228" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: только без рук!.Лёгким движением рукопожатие превращается в ногопожатие! А от поцелуйчиков и обнимашек придется воздержаться. Коронавирус меняет вековые привычки. Но ВОЗ напоминает: главное – мыть руки!

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