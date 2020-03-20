Анекдоты: Одна из главных задач родителя - стать ненужным для своего ребенка
Есть и хорошие новости.
Закон, запрещающий лизать зимой качели, не прошел во втором чтении.
* * *
Любовь - это когда ты уже протрезвел, а она все еще красивая.
* * *
Ругаемся с батей. Я:
- Билл Гейтс бросил учебу, и смотри, что у него вышло!
Батя:
- Придурок! Билл Гейтс все-таки бросил Гарвард, а не общеобразовательную школу у нас в Ухрюпинске!!!
* * *
Сегодня извлекла из недр самой дальней полки старые джинсы, а они на красоте моей необъятной не сходятся.
- Муж, - говорю, - ты чего не сказал, что я так разожралась?
- А чё, можно было?
* * *
- Сегодня пробовал научить кота говорить, но, похоже, он идиот.
- Ты уверен, что он?..
* * *
Самолеты не летают. Заводы не работают. Грета, детка, ты довольна?
* * *
- Внучок, что ты делаешь?
- ВКонтакте сижу, бабуль, ты не поймешь.
- Почему не пойму? «Лола Сладкая Красотка» у тебя в друзьях - это я!
* * *
Русский человек если чего хорошего сделать удумает, то это хорошее и сделает. И никакие жертвы и разрушения его не остановят.
ИСТОЧНИК KP.RU