2020-03-19T20:08:37+03:00
Анекдоты

Анекдоты: Одна из главных задач родителя - стать ненужным для своего ребенка

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Есть и хорошие новости.

Закон, запрещающий лизать зимой качели, не прошел во втором чтении.

* * *

Любовь - это когда ты уже протрезвел, а она все еще красивая.

* * *

Ругаемся с батей. Я:

- Билл Гейтс бросил учебу, и смотри, что у него вышло!

Батя:

- Придурок! Билл Гейтс все-таки бросил Гарвард, а не общеобразовательную школу у нас в Ухрюпинске!!!

* * *

Сегодня извлекла из недр самой дальней полки старые джинсы, а они на красоте моей необъятной не сходятся.

- Муж, - говорю, - ты чего не сказал, что я так разожралась?

- А чё, можно было?

* * *

- Сегодня пробовал научить кота говорить, но, похоже, он идиот.

- Ты уверен, что он?..

* * *

Самолеты не летают. Заводы не работают. Грета, детка, ты довольна?

* * *

- Внучок, что ты делаешь?

- ВКонтакте сижу, бабуль, ты не поймешь.

- Почему не пойму? «Лола Сладкая Красотка» у тебя в друзьях - это я!

* * *

Русский человек если чего хорошего сделать удумает, то это хорошее и сделает. И никакие жертвы и разрушения его не остановят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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