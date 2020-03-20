2020-03-20T17:12:06+03:00
Экономика

Больным коронавирусом дадут отсрочку по кредитам

Она будет действовать до 30 сентября 2020 года
Евгений БЕЛЯКОВ
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В ЦБ приняли решение дать кредитные поблажки тем, кто переболел новой вирусной инфекциейВ ЦБ приняли решение дать кредитные поблажки тем, кто переболел новой вирусной инфекциейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Правительство и Банк России приняли ряд мер для поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии. Коронавирус влияет не только на здоровье, но и на финансы. Для многих пребывание в больнице или на карантине выливается в прямые денежные потери. И особенно это болезненно для заемщиков, которым нужно отдавать долги банкам.

В ЦБ приняли решение дать кредитные поблажки тем, кто переболел новой вирусной инфекцией. В частности, регулятор рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям лояльнее отнестись к таким клиентам. А именно: не начислять пени и штрафы, не отнимать квартиры. Более того, по возможности реструктурировать кредит. Например, дать кредитные каникулы или уменьшить ежемесячный платеж за счет увеличения срока. Но только в том случае, если человек сможет официально подтвердить, что переболел коронавирусом.

Тем не менее возникает закономерный вопрос. Число заболевших в России едва перевалило за две сотни. Это единицы в масштабах всей страны, где десятки миллионов заемщиков. Наступающий экономический кризис может затронуть многих из них. Как быть остальным? В ЦБ обещали, что вскоре примут меры и в отношении других категорий заемщиков, которым потребуется помощь.

- Этот пакет мер, вполне возможно, будет расширяться и дополняться в зависимости от ситуации. Сейчас мы ввели те меры, которые были очевидны. Исходим из того, что банки будут учитывать, в какую сложную ситуацию попадут люди. Даем им стимулы для этого, - пояснила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Напомним, сейчас обратиться в свой банк за реструктуризацией кредита может любой заемщик, который чувствует, что не справляется с платежами. Правда, для этого должна быть уважительная причина: резкое снижение доходов, инвалидность, декрет. По сути, это изменение условий кредитного договора. Банк может смягчить условия для клиента, чтобы облегчить ему жизнь. Например, дать отсрочку по уплате долга, увеличить срок кредита и снизить ежемесячный платеж, уменьшить ставку.

Проблема лишь в том, что окончательное решение всегда остается на усмотрение банка. Единственное исключение - кредитные каникулы для ипотечных заемщиков. Эта норма действует с лета 2019 года. В ней прописаны четкие критерии, в каких случаях банк обязан пойти навстречу заемщику (подробнее «Кстати»).

КСТАТИ

Каким ипотечникам положена передышка на полгода

С 31 июля 2019 года вступил в силу закон об ипотечных каникулах. Его суть в том, что заемщик получает право «отдохнуть» от платежей банку. Срок ограничен – не больше, чем на полгода. Да и причина должна быть уважительная. Все трудные жизненные ситуации в законе прописаны: потеря кормильца, временная нетрудоспособность, признание инвалидом I или II группы, увольнение, снижение семейного дохода более чем на 30%, рост числа иждивенцев (например, детей).

В отличие от налогового вычета, воспользоваться каникулами можно будет не один раз в жизни, а один раз в течение одного ипотечного кредита. Если вы купили однушку, отдали кредит банку, а потом купили двушку и снова взяли ипотеку, каникулы можно будет взять еще раз. Единственное ограничение – жилье, на которое оформлен залог, должно быть единственным. Нововведение касается всех ипотечных договоров – как новых, так и действующих.

Правительство создаст резерв в 300 млдр рублей из-за ситуации с коронавирусом в стране.Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с кабинетом министров в понедельник в Москве

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ИСТОЧНИК KP.RU

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