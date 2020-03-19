«Это апогей падения национальной валюты»: Эксперт предсказал, что будет с рублем

После обвального падения днем ранее в четверг Московская биржа открылась небольшим укреплением рубля. За доллар дают чуть больше 80 рублей, а за евро 87,5 рубля. При этом нефть марки Brent стоит чуть больше $26 за баррель. Такое поведение на рынках в последние две недели происходит часто. Резкое падение в один день сменяется небольшим отскоком на следующий. Панику на короткое время сменяет жадность инвесторов, желающих скупить активы по дешевке.

- Курс рубля отброшен в 2016 год. Банк России увеличил объем продаж валюты, но это не остановило игроков - спрос на валюту очень высокий. Равновесный курс доллара при цене на нефть в $25 за баррель, по нашему мнению, находится в диапазоне 80 – 90 рублей. Если котировки «черного золота» не отскочат, то нельзя исключать дальнейшего укрепления американской валюты, - считает Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском рынке ИК «Фридом Финанс».

Для сравнения, так дешево нефть стоила только в начале нулевых – через несколько лет после дефолта 1998 года. Основная причина – массовое закрытие границ, сокращение производства и любой деловой активности. От более масштабного падения рубль спасает только бюджетное правило. По нему Минфин и ЦБ продают валюту из резервов, чтобы покрыть дефицит казны. Это оказывает давление на курс доллара.

- В настоящий момент текущий курс видится как апогей падения национальной валюты, но если цены на нефть продолжат падение, то уровень 86 рублей за доллар тоже не будет сюрпризом, - говорит Сергей Дроздов, аналитик ГК «Финам».

По словам экспертов, цены на нефть не могут падать бесконечно. Рано или поздно спрос на сырье восстановится, особенно по таким привлекательным расценкам. А вслед за этим вырастет и цена. Но для этого нужно хоть какое-то улучшение ситуации с распространением коронавируса.

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