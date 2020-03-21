Коронавирус в Южной Корее: остановить болезнь властям удалось благодоря удивительной тактике "3-Т"

В ЕС и США — тысячи новых заболевших коронавирусом каждый день. А на другом конце Земли, в Южной Корее, кривая заболеваемости, наоборот, замерла. Хотя под боком — Китай, где эпидемия зародилась и была особенно мощной. Как же Стране утренней свежести удалось победить «чуму 2020 года»? Об этом «КП» рассказала доцент СПбГУ, кореевед Ирина Ланцова.

Главное, что нужно понимать про Южную Корею и Китай, почему они оказались достаточно эффективны в борьбе с эпидемией, — это особенности их политической культуры.

Многие пытаются сделать примитивное противопоставление: мол, на Востоке — диктатура, вот у них и получилось, а на Западе, в той же Италии, — демократия, и проблем куда больше.

Доктор исторических наук, китаист Сергей Буранок 00:00 00:00

Но всё гораздо сложнее. В основе политической культуры Китая и Кореи — конфуцианство. Согласно ему, государство — это большая семья с вертикальной иерархией. И ты должен подчиняться тому, что тебе сказали сверху. Поэтому общество куда проще мобилизовать при чрезвычайной ситуации наподобие пандемии.

Теперь непосредственно к Южной Корее.

Опыт борьбы с такой напастью у неё уже был. В 2015 году в Стране утренней свежести произошла вспышка другого коронавируса под названием MERS (ближневосточный респираторный синдром). Боясь паники, хотя уже появились первые умершие, правительство много дней скрывало и от населения, и от муниципальных властей истинный масштаб угрозы. Погибло «лишь» 36 человек, но только из-за недостаточной контагиозности (меньшей заразности при прикосновении) тогдашнего коронавируса по сравнению с нынешним.

Быстро пришло осознание, что где-то система сработала не лучшим образом. Извлекли уроки. И когда 18-19 февраля 2020 года в Южной Корее началась вспышка коронавируса, меры приняли сразу.

Тактику борьбы назвали 3-T. От английских слов: trace — отследить потенциального больного, выявить все его возможные контакты с другими людьми; test — взять у «подозреваемых» анализы и быстро получить результат; и treat — излечить.

При этом, в отличие от Китая, не было жёсткого карантина с блокадой городов. Почему? И общество, и государство доверяли друг другу.

Теперь смотрим на даты: 18-19 февраля — первая вспышка коронавируса в Южной Корее; а уже 22 февраля премьер-министр Чон Се Гюн честно и открыто обращается к нации:

— Ситуация серьёзная, но мы боремся и будем бороться все как один.

И напоминает про защитные меры: гигиена, карантин, добровольная изоляция. Люди к нему прислушиваются и действительно самоизолируются — без полицейских мер.

В тот же день, 22 февраля, премьер-министр встаёт во главе «антивирусного штаба». Не отсиживается в Сеуле, не отдаёт приказы по скайпу, а едет прямо в центр эпидемзоны, где множество заболевших, и руководит работой оттуда.

Далее — организация тестирования тоже оказывается на высоте. По всей стране развёрнуто около пятидесяти мобильных пунктов. Да, тест платный, около ста долларов, но если у тебя выявляют коронавирус, то деньги за анализ и последующее лечение возвращаются (хотя формально бесплатной медицины в стране нет).

Да, жёсткие меры всё-таки были. В начале марта ввели ответственность за уклонение от тестирования (скажи, если у тебя опасные симптомы или имелись контакты с заболевшими, а ты не хочешь сдавать анализ).

Запретили политические митинги и собрания. Хотя в первые дни корейцы возмущались — мол, почему мы до сих пор пускаем к себе китайских студентов; петицию об отставке президента страны подписали сотни тысяч человек. Но потом, когда благодаря тактике «3-T» кривая заболеваемости и смертности остановилась, люди успокоились.

Доцент СПбГУ, кореевед Ирина Ланцова 00:00 00:00

Ещё важный момент: в Корее учебный год стартует весной, к моменту вспышки дети и студенты не ходили в школы и университеты. Иначе заболевших было бы ещё больше. Учебный год отложили, он не начался до сих пор. Но всех сразу же перевели на дистанционное обучение.

Наконец, власти сражаются с дефицитом медикаментов и спекуляциями. Любой, кто зарегистрирован в системе государственного страхования и имеет ID-карту, может раз в неделю прийти в аптеку и гарантированно купить несколько масок по доступной цене.

Из-за всего этого можно утверждать, пусть и осторожно, что в борьбе с эпидемией в этой стране произошёл победный перелом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Чтобы защититься от коронавируса, важно часто и правильно мыть руки. А как правильно? Смотрите нашу видеоинструкцию

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Доктор Мясников: От долгого карантина последствия опаснее, чем коронавирус

Известный врач и телеведущий рассказал в интервью «КП», что помогает затормозить инфекцию, когда пандемия пойдет на спад и как вести себя каждому, чтобы не заразиться и не заразить близких (подробности)