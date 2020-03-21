Доктор Мясников: От долгого карантина последствия опаснее, чем коронавирус

«ЕДИНСТВЕННАЯ МЕРА, КОТОРАЯ РАБОТАЕТ»

Главврач городской клинической больницы № 71, экс-главврач «кремлевки», знаменитый теледоктор Александр Мясников не понаслышке знаком с опасными инфекциями. В 80-е годы он работал в составе Миссии Красного креста в Африке, испытал на себе реалии жизни в очагах лихорадки. Нынешний коронавирус доктор называет «незлой» инфекцией. Но введение ограничительных мер – самоизоляции и карантина - поддерживает.

- На сегодняшний день, когда нет противовирусных препаратов и вакцин от COVID, изоляция - это единственный путь. Именно эта мера помогает предотвратить неконтролируемое распространение вирусной инфекции. Любой - хоть гриппа, хоть коронавируса, - поясняет врач. - Дело в том, что вирус не знает границ, - продолжает доктор Мясников. – Нельзя в одних городах и странах вводить карантинные меры, а в других – не вводить. Это не работает. Мера для всех инфекций одна: остановка любого воздушного сообщения. Потому что сегодня, как крысы разносили чуму, а комары малярию, так самолеты разносят любой вирус по миру. Эбола точно так же была разнесена самолетами. Поэтому ограничительные меры необходимы. И во всем мире они должны быть синхронными.

Главврач городской клинической больницы № 71, экс-главврач «кремлевки», знаменитый теледоктор Александр Мясников. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

СТОИТ ЛИ БРАТЬ ПРИМЕР С ПАРИЖА

- Но нужно ли нам по примеру зарубежных стран, Парижа, городов Италии вводить комендантский час, жестко ограничивать людей в хождении по улицам? Я считаю, что нет. Просто потому, что на сегодняшний день в России заболело меньше 300 человек (на утро 21 марта по официальным данным – 253 случая – прим. ред.). И такого серьезного распространения, как за рубежом, у нас сейчас нет. Почти все случаи завозные, они выявляются.

Инфекция считается неконтролируемой, если количество случаев удваивается каждые две недели: 100, 200, 400, 800, 1600 и поехало. Мы не видим такой прогрессии. Есть дни, когда никто не заболевает. Потом заболело сразу 30, потом 4 человека. Да, прогрессия, конечно, будет. Нужно понимать, что зараженных больше, чем 200 — 300 человек, которые либо были выявлены, либо обратились к врачам. Еще, есть некоторое количество людей, которые просто чихают-кашляют и никуда к врачам не идут. Кто-то из них заболеет, кого-то выявят, поэтому число будет расти. Но это не геометрическая прогрессия.

Kак крысы разносили чуму, а комары малярию, так самолеты разносят любой вирус по мируФото: REUTERS

Здесь нужно понимать и учитывать, что COVID - не самая опасная инфекция. Я все время говорю: здесь мы балансируем. Ведем себя так, как будто это какой-то реально опасный грипп с высокой смертностью. На самом деле сегодня коронавирусная инфекция это, в общем-то, разновидность ОРЗ (острое респираторное заболевание. - Ред.). Оно у части больных с ослабленным иммунитетом, у пожилых может поражать легкие. Но с не очень высокой смертностью. То есть даже совсем не высокой, если быть точным.

Поэтому острой жизненной необходимости вводить жесткое ограничение передвижения, наверное, нет. Но, если болезнь будет очень стремительно распространяться, то единственный путь ее остановить в условиях отсутствия вакцины и лекарства — то, что сейчас делают за рубежом.

У нас нет необходимости по примеру зарубежных стран вводить комендантский час и жестко ограничивать людей в хождении по улицамФото: REUTERS

ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

- И дальше встает вопрос: сколько правительства могут держать людей в массовом карантине? Я прекрасно помню 2014 — 2015 годы в Африке. Там ввели карантин (из-за вспышки Эболы. - Ред.) и… начались другие проблемы! Да, первые две недели было все хорошо. Но Эбола бушевала гораздо дольше. И потом в блокированных очагах начались недовольства. Люди стали выходить на улицы, у них недоставало продуктов, лекарств. Они стали болеть уже от других болезней, которые от скученности начинаются. И все это кончилось тем, что пришлось, не дождавшись достижения целей карантина, просто его снять. И это стандартная модель, чем заканчиваются долгие карантины.

Меры профилактики вирусных инфекций.

Да, вот представьте: миллионы людей сидят в карантине, как сейчас в Европе. Конечно, им будут пытаться компенсировать зарплаты. Но вы же понимаете — зарплата человека условно 100 рублей, а премия, которая составляет на самом деле основную часть дохода — еще 300. Работодатель же не даст ему полный заработок? С чего? И еще масса других проблем. То есть все ограничения должны быть именно временными мерами. Иначе что? Иначе будет как в Африке с Эболой.

На лайнере Diamond Princess заперли всех, и заразились 700 человек. Подержали бы еще две недели, все были слеглиФото: REUTERS

- А как вам идея разрешить дистанционную продажу алкоголя, чтобы людям на карантине веселее было?

- Не хочу комментировать безумные идеи. Но хочу сказать, что на самом деле мы еще многого о пребывании на карантине не знаем. Мы только вступили в эту реку. Если в каких-то квартирах будут больные с явно выраженными симптомами коронавируса, то, может, весь подъезд со временем заразится. Как было на лайнере Diamond Princess. Заперли всех, и заразились 700 человек. Подержали бы еще две недели, все были слегли. Это же не изолированные боксы. Да, мы должны на какое-то время ввести изоляционные меры, чтобы прервать цепочку распространения инфекции при общении людей. Но если это продлить, то мы можем столкнуться с проблемами, которых еще не знаем. Таких карантинов масштабных в истории человечества не было.

НЕ ДОЛЬШЕ ЧЕТЫРЕХ НЕДЕЛЬ

- Сейчас в России официально только людям старшего возраста рекомендуют максимально самоизолироваться, стараться вообще не покидать квартиры. А молодежи, людям среднего возраста что? Можно гулять, посещать общественные места, если соблюдать правила гигиены?

- Молодой может заразиться, почихать, покашлять, и все пройдет. Но если он чихнет на старичка, тот заразится и может умереть.

- А если молодежь живет отдельно от родителей?

- Как бы то ни было, они (молодые. - Ред.) выходят, встречаются со старичком, который идет в аптеку и так далее. Поэтому, в принципе, чем меньше передвижений у всех возрастов, чем меньше контактов, тем лучше — исходя из самой идеи изоляции. Еще раз повторю: карантинные меры эффективны только тогда, когда они синхронизированы.

Вообще, идеал — это абсолютная изоляция всех. Желательно каждого держать в отдельной камере с отрицательным давлением.

- Вы шутите?

- Нет, серьезно, если быть последовательным, то каждый человек должен быть в комнате один, с изолированным воздухоснабжением и так далее. А все остальное — отступление от идеала. Но мы же понимаем, что это невозможно нигде и никогда. То есть, по большому счету, все, что возможно делать в реальности, это все-таки полумеры. И вот где эти полумеры будут работать, а где нет, мы точно не знаем.

Но я уверен, что карантин можно держать три — четыре недели. Не больше. А потом это будут проблемы такие, что ОРЗ и коронавирус покажется за счастье. Поэтому нужно иметь голову на плечах, не заигрываться в эти игры.

ЭПИДЕМИЯ СПАДЕТ К КОНЦУ ВЕСНЫ

- У себя в Телеграм-канале вы пишете, что к концу весны коронавирус, как всякая сезонная инфекция, пойдет на спад. Но ведь в Италии сейчас яркое солнце, плюс 25 там, и там больше всего больных и смертельных случаев.

- Любое ОРЗ - это сезонное заболевание. Именно данный коронавирус, судя по всему, имеет не очень выраженные сезонные колебания. Но мы же говорим не о единичных, а о тенденции. А она такова, что волна сезонного спада все равно будет. Она никуда не денется. И в Италии так будет, везде будет.

Уйдет ли от нас этот коронавирус насовсем? Нет. Какие-то другие виды ушли насовсем. Этот — нет. Но он сам по себе такой, что вспышка может длиться 4 — 5 недель, а потом пойдет на спад. Это совпадет с летом. Плюс карантинные меры остановят или как минимум затормозят распространение болезни. Я думаю, сложится все: естественное течение эпидемии, когда спустя месяц — полтора все идет на спад. Совпадает с наступлением лета и с введением карантинных мероприятий. То есть три в одном.

Уйдет ли от нас этот коронавирус насовсем? Нет. Какие-то другие виды ушли насовсем. Этот — нетФото: REUTERS

«ЧЕМ ПРОЩЕ ТЕСТ – ТЕМ БОЛЬШЕ ОШИБОК»

- Если говорить не о смертности, а о тяжелых осложнениях коронавируса, то как часто они встречаются? Если сравнивать с сезонным гриппом, например.

- По данным, которые есть сейчас, тяжелое течение COVID в разных странах составляет от 10 до 25%. У сезонного гриппа примерно так же.

- А что вы думаете о расширении тестирования на коронавирус? Говорят, что скоро к этому в Москве, скажем, подключатся в том числе коммерческие лаборатории. Сдавать анализ смогли бы все желающие.

- Чем шире тестирование, тем больше лабораторных ошибок. Чем проще тест — тем тоже больше ошибок. Кстати, во Франции делают только в проверенных лабораториях по очень строгим технологиям. Там стараются не идти по пути расширения тестов. А для кого еще нужны тесты? У нас и так всех приезжающих из-за границы тестируют. Просто всех желающих проверять? Так у нас нервных полстраны. И все бросятся тестироваться. Мы просто захлебнемся.

- В Европе, США, Великобритании людям советуют не перегружать поликлиники и больницы. Обращаться, только если есть высокая температура, которая держится несколько дней, и появляется одышка. Для нас такой вариант подходит, чтобы люди излишне не осаждали врачей?

- Вот это как раз было бы последствием широкого тестирования. Если вы введете анализы по желанию, без медпоказаний, то обрушите систему здравоохранения. Все побегут делать тесты, потом к врачам. Из-за очередей будут погибать действительно серьезно больные люди. Поэтому я против широкого тестирования. Я согласен с зарубежным подходом.

- То есть, если человеку меньше 60 лет, он почувствовал кашель, температура 38 градусов, то пусть сидит дома и лечится симптоматическими лекарствами — жаропонижающими, от насморка, кашля и т. д.?

- Конечно. Именно так. Знаете, сколько у меня звонков последнее время? От друзей, от всех. «Саша, я очкую, у меня кашель, температура 36,9». Таких большинство.

- А не получится ли так, что, если началась одышка, при которой на Западе советуют обращаться к врачу, значит, пошли уже очень тяжелые осложнения, которые можно было бы предотвратить или затормозить, обратившись к медикам раньше?

- Поймите простую вещь. Она звучит цинично, но абсолютно реальна. У нас нет меры устранения коронавируса. Если у вас он есть, повысилась температура и есть кашель, болезнь протекает в легкой форме, то ваша задача — не заразить других. Поэтому сидите дома. Дать вам лекарство никакое кроме жаропонижающего я не могу. Я не могу остановить развитие инфекции в организме. Вы скажете: доктор, но ведь вы меня не лечите, болезнь перейти на легкие может? Да, может. Но против этого нет лекарства! Если у человека одышка, нужно отправляться в больницу, где ему постараются дать кислород. Лечить мы не можем. Мы будем помогать больному бороться. Это вирусное заболевание. По такому пути протекает не только коронавирусная инфекция, но и гриппозная пневмония, и так далее. Это жестко, но это правда.

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