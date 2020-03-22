2020-03-22T18:12:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Закроют ли торговые центры в Москве из-за коронавируса

Форс-мажорная ситуация может оказаться на руку малому бизнесу, считает эксперт. Разбираемся - закроют ли торговые центры в Москве из-за коронавируса
Сергей СЕМУШКИН
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Пока же столичные ТЦ работают в штатном режимеПока же столичные ТЦ работают в штатном режимеФото: Мария ЛЕНЦ
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В Москве постепенно вводятся все новые ограничения на массовые собрания людей в связи распространением коронавируса. По состоянию на 22 марта вступил в силу приказ Роспотребнадзора о закрытии всех фитнес-центров, бассейнов и аквапарков в столице. Ранее мэрия Москвы до 10 апреля запретила все массовые уличные мероприятия, а также массовые собрания в помещениях более 50 человек.

Какие меры будут приняты дальше? На интернет-форумах, все чаще звучит вопрос закроются ли в Москве и Московской области торговые центры.

Никакой официальной информации по этому поводу нет, однако судя по опыту других стран, такой вариант не может быть исключен. Торговые центры уже полностью закрыты в таких странах как Италия, Франция, Испания, где вспышка заболеваний коронавирусом особенно жестока. Решение о закрытии торговых центров приняли и в украинском Киеве.

- Если торговые центры будут закрыты в приказном порядке, как это ни странно прозвучит, произойдет помощь малому бизнесу, - сказал «КП» Игорь Скляр, зампредседателя комиссии по МСП совета Торгово-промышленной палаты РФ. - Потому что на сегодняшний день многие из реально действующих предпринимателей находятся в двоякой ситуации, когда бизнес (за исключением продуктовых магазинов) фактически остановлен за неимением покупателей. При этом есть договора аренды с торговыми центрами, по которым они обязаны работать согласно расписанию ТЦ и не могут закрыться, иначе — штрафные санкции. И получается: спрос упал, аренду платить не из чего, налоги не из чего, зарплату тоже не из чего. Предприниматели пишут руководству торговых центров с просьбами пересмотреть вопросы об аренде, но те через губу отвечают: читайте договор аренды. Если же будет официальное закрытие, это для малого и среднего бизнеса может считаться форс-мажором, и предприниматели смогут избежать лишних трат. Более того, как отец двух несовершеннолетних детей могу сказать, что закрытие торговых центров позволит уравновесить ситуацию с коронавирусом — школьники, оставшись без занятий, шляются по этим центрам.

Пока же столичные ТЦ работают в штатном режиме. «Комсомольская правда» будет следить за развитием ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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