В Москве из-за коронавируса запретили культурные и спортивные мероприятия с числом участников более 50 человек
В Москве скорость распространения коронавируса кратно ниже, чем в других странах. Тем не менее, есть определенная динамика – за выходные заболели еще 20 человек. Поэтому мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о введении дополнительных ограничений с 16 марта.
- Вводимые сегодня ограничения являются абсолютно необходимыми и будут отменены немедленно после того, как эта необходимость отпадет. Надеюсь на понимание, поддержку и чувство солидарности москвичей, - сообщил мэр города Сергей Собянин.
Какие ограничения вводятся в Москве с 16 марта 2020 года:
1. Запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) – с числом участников более 50 человек единовременно.
Запрет является временным и будет действовать до 10 апреля 2020 г.
2. Москвичей старшего возраста, как наиболее уязвимых к распространению коронавирусной инфекции, просят максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру. При малейших признаках ОРВИ немедленно вызывать врача на дом.
До особого распоряжения будет приостановлена работа кружков и секций программы «Московское долголетие», а также любых культурных и развлекательных мероприятий, проводимых на базе городских центров социального обслуживания.
3. Со вторника, 17 марта 2020 г, режим свободного посещения распространяется на государственные учреждения дополнительного образования и спортивные школы.
С субботы, 21 марта 2020 года (включительно), до воскресенья, 12 апреля 2020 года (включительно), государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования будут закрыты.
По запросам родителей в школах будут организованы малые дежурные группы (не более 12 человек) с соблюдением санитарного режима для учащихся с 1 по 4 класс.
Просьба к родителям, принявших решение временно забрать своих детей из школы, не допускать их появления в торговых центрах, парках и других общественных местах. Закрытие школ означает не дополнительные каникулы, а добровольную самоизоляцию на дому.
4. Требование о прохождении режима самоизоляции на дому в течение 14 дней распространяется на граждан, прибывающих из США, Великобритании, государств Европейского Союза, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС, а также совместно проживающих с ними лиц.
5. В наземном транспорте (автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах) временно отменяется продажа билетов водителями в салонах транспортных средств.
Эта мера снизит риски заражения водителей общественного транспорта.
6. Департаменту труда и социальной защиты поручено подготовить предложения о дополнительных мерах адресной социальной поддержки граждан.
7. Оперативному штабу по экономическим вопросам в городе Москве поручено подготовить предложения о поддержке предприятий и организаций, деятельность которых была ограничена в связи с введением режима повышенной готовности.
8. Разъяснение порядка применения ограничений, введенных режимом повышенной готовности, возложено на Оперативный штаб по мероприятиям по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в городе Москве.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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