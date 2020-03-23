2020-03-22T23:06:46+03:00
Анекдоты

Анекдоты: Ты постарел, если у тебя дома вечеринка, а соседи об этом даже не догадываются

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Одесса.

Старый еврей сидит на крылечке и умиленно наблюдает за внучком, играющим во дворе:

- Это чудо, шо за мальчик наш Монечка! Знать бы еще наверняка, что он мой внук...

Его сын, отец мальчишки, услышал эти слова:

- Папа, и как вас, извините, понимать?! Вы что, знаете про мою жену что-нибудь такое?

Старик его успокаивает:

- Да нет, не про твою...

* * *

Пьяные грузчики, пытаясь найти тормоз, отчаянно давили на все педали подряд, но поехавший с лестницы рояль было уже не остановить.

* * *

Народный интеллигент - это человек, который может не только понять тонкий намек, но и дать за него в глаз.

* * *

Охранник рынка - это единственный человек, следящий за базаром.

* * *

- Уважаемые пассажиры! Говорит ваш пилот. Из-за коронавируса я работаю из дома.

* * *

- С твоим чувством юмора ты никогда не пропадешь! Тебя обязательно найдут. В лесу. В четырех

пакетах...

* * *

Я потерял контактную линзу в тренажерном зале. Пока я ее искал, вокруг стали собираться люди, и, короче говоря, я теперь преподаю йогу.

* * *

- Михалыч, ты что, не видишь, что пьешь метиловый спирт?

- Не вижу.

* * *

Я так часто ездил в пионерлагеря, что теперь после красивой медленной песни мне хочется ряженки и спать.

* * *

Наскольно нужно быть циничным гадом, чтобы в слове «шепелявость» разместить букву Ш?

ИСТОЧНИК KP.RU

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