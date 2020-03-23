Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян: «Все хотят, чтобы Олимпиада состоялась вовремя, но если речь идет о жизни и смерти, какие тут Игры?»

Яна Егорян стала настоящим героем Олимпиады-2016. В Рио она выиграла два «золота» - в личной и командной сабле. Но сейчас все идет к тому, что титулы Яне придется защищать не через четыре года, а позже. «КП» спросила у чемпионки, с какими мыслями спортсмены ждут известия о переносе Игр-2020.

- Вы следите за ситуацией с Олимпиадой-2020?

- Каждый день противоречивые новости, я уже за ними не успеваю. То говорят, что Олимпиада состоится вовремя, то сообщают, что ее перенесут на месяц, то на 45 дней, то на 2021 год, то вообще на 2022-й. Сегодня, например, что-то было новое?

- Сборная Канады отказалась ехать в Японию, говорят снимутся с Олимпийских игр, если их не перенесут. Премьер Японии говорит, что готовы переносить. Президент МОК Томас Бах утверждает, что нужно четыре недели, чтобы принять окончательное решение… Вы как считаете, нужно еще ждать?

- Если решение о переносе уже на 90 процентов принято, и сейчас лишь надеются на какое-то чудо или ждут, когда ситуация будет совсем плачевной, то я за то, чтобы не тянули, и объявили сразу. Потому что многие спортсмены ждут этого решения, от него зависит их жизнь, их планы. Нечестно держать нас в подвешенном состоянии. С другой стороны, если Олимпиаду перенесут на год, или тем более на два, какое решение должны принимать возрастные спортсмены? Те, которые себе поставили отсечку – ОИ-2020, и дотягивают до нее на профессионализме, чтобы выступить отлично и потом уйти. Как быть им?

Яна Егорян после завершения финального поединка индивидуального первенства по фехтованию на саблях среди женщин на XXXI летних Олимпийских играх в Рио.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Лично вас какой вариант устроит больше?

- Чтобы Олимпиада состоялись в ранее определенные сроки. Мы готовились, мы ждали ее. Но если речь действительно идет о жизни и смерти, то какие тут Олимпийские игры?! При этом я знаю, что многие спортсмены еще не успели завоевать лицензии для участия в Олимпиаде. Когда они смогут это сделать? На каких турнирах? Ведь каждый рассчитывает выйти на пик формы в определенный момент, чтобы показать лучший результат. А сейчас все сидят по домам на карантине, и не могут полноценно готовится. Но и при переносе на Игр на 2021 год опять встанет вопрос с лицензиями. Те, кто уже отобрался на Олимпиаду в Токио, мы сохраним свое право участие? Или все, вычеркнули этот сезон, и всю борьбу надо будет начинать по новой?

- Вы в команде обсуждаете эту ситуацию?

- Когда были вместе – конечно. А сейчас мы на карантине, занимаемся индивидуально по домам.

- Я видел в инстаграме видео вашей домашней тренировки. Это серьезная нагрузка?

- Да бросьте, нет конечно. Это фитнес для мам, кто недавно родил, а сейчас приводит себя в форму, пока ребенок спит. Профессиональному спортсмену нужны трехчасовые тренировки с хорошей нагрузкой. Плюс я себя знаю, мне нужен жесткий тренер, который бы гонял меня как следует. В принципе многим спортсменам, какие бы профи они не были, нужен тренер-мотиватор, это в порядке вещей. У до того, как начался карантин, я занималась с таким тренером по физподготовке, вот она меня гоняла!

- А теперь?

- А теперь я занимаюсь с собакой. Взяли мы с ней за правило каждый день совершать большие пробежки - условия позволяют.

- А в бытовом плане вас вся эта ситуация с коронавирусом сильно напрягает?

- Я ее не замечаю, честно. Я не знаю, нагнетают ли ситуацию, но вот в инстаграме выкладывают фото с пустыми полками магазинов, а я захожу и не вижу этого. И туалетной бумаги завались. Но я вижу, как все серьезно в Европе, в той же Италии. И я очень хочу, чтобы наша страна прошла это непростое время как можно быстрее и без больших потерь. А потом мы поговорим про Олимпиаду.

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