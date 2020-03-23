Олимпиаду-2020 в Токио готовят к переносу

Международный олимпийский комитет тянул до последнего, чтобы не трогать самое святое — Летние олимпийские игры-2020 в Токио. Но вот за четыре месяца до их начала президент МОК Томас Бах впервые заговорил о переносе.

- Мы начали подробные обсуждения со всеми заинтересованными сторонами, чтобы оценить ситуацию со здравоохранением во всем мире и ее влияние на Олимпийские игры, включая их возможную отсрочку. Мы напряженно работаем и уверены, что завершим обсуждения в течение ближайших четырех недель, - сказал Бах.

А тут посыпались и отказы ехать на Олимпиаду.

Первыми об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Канады, призвавший МОК перенести Игры-2020 на год. При этом ведущие спортсмены осудили МОК за его медлительность в принятии решения. Ведь атлеты оказались в подвешенном состоянии, что им делать - продолжать тренироваться, чтобы подвести пик своей формы к Олимпиаде, или уходить в «спящий» режим.

Вскоре к канадцам присоединились австралийцы, заявившие, что не отправят своих спортсменов на Игры, поскольку их здоровье важнее любых рекордов.

А вскоре с заявлением выступил и глава Международной федерации легкой атлетики Себастьян Коэ.

- Я провел конференцию с представителями национальных федераций, на которой мы обсудили сложившуюся ситуацию. В связи с тем, что государства понесли разный ущерб от распространения коронавируса, мы пришли к единогласному мнению, что проведение Олимпийских игр в запланированные даты невозможно из-за несоблюдения принципа честной конкуренции, - сказал Коэ.

Учитывая, что легкая атлетика составляет львиную долю олимпийской программы, можно считать, что судьба Игр предрешена. Остаются только технические вопросы — на сколько ее переносить — на год или два. То что она пройдет в Японии, даже не обсуждается.

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