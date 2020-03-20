В Одноклассниках пройдет онлайн-концерт Дениса Мацуева в формате 4К

Социальная сеть Одноклассники 20 марта покажет в прямом эфире концерт известного пианиста Дениса Мацуева в сверхвысоком качестве Ultra HD (4К). Выступление начнется в 19:00 по московскому времени и пройдет на сцене Концертного зала имени П. И. Чайковского без зрителей, чтобы не допустить распространения коронавируса. Концерт также можно будет посмотреть ВКонтакте.

Концерт Мацуева — первый в серии онлайн-трансляций классических концертов без публики, организованных Московской филармонией. Помимо пианиста в выступлении примут участие Андрей Иванов (контрабас) и Александр Зингер (ударные). В программе: Чайковский — «Времена года» и джазовые композиции.

Онлайн-трансляции концертов будут идти в соцсетях до 10 апреля. В программе — выступления известных классических музыкантов и коллективов. Среди них — Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы», Камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета, пианист Борис Березовский и др. Подробная программа выступлений — в группе Культура.рф в ОК.

Трансляции концертов будут также доступны в группе портала Культура.рф в ОК и в группе Московской филармонии в VK на любых устройствах: в веб-версиях соцсетей, а также в приложениях на iOS и Android.

На фоне распространения коронавируса COVID-19 и отмены всех публичных культурных мероприятий, включая концерты, театральные постановки и выставки, крупнейшие российские соцсети ОК и VK активно работают с музеями, театрами и музыкантами, чтобы обеспечить людям бесперебойный доступ к любимому контенту.

Ранее обе соцсети сделали подписку на свои музыкальные сервисы максимально доступной: VK запустили трёхмесячную подписку на музыку за 1 рубль, а ОК позволили своим пользователям в течение трех месяцев получать 100%-й кешбэк в виде ОКов — виртуальной валюты соцсети.

ОК также запустили раздел с онлайн-экскурсиями по постоянным и временным экспозициям из крупнейших российских музеев, закрывшихся на карантин. Среди них — Государственный Эрмитаж, ГМИИ им Пушкина, Русский музей, Государственная Третьяковская галерея, Московский музей современного искусства, Музей современного искусства «Гараж», ВДНХ и др.