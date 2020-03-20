Семь миллионов россиян смогут получить пенсии по старым правилам - в 55 и 60 лет

В России вступил в силу закон, по которому негосударственные пенсии в стране можно получать мужчинам с 55 лет, а женщинам с 60 лет. Речь идет о клиентах негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые дополнительно откладывают деньги на свое будущее, в том числе через различные корпоративные программы.

О том, кто сможет получить пенсию по старым правилам, «Комсомолке» рассказал автор законопроекта, депутат Госдумы Дмитрий Скриванов.

- Сколько человек в России сегодня участвуют в программе негосударственного пенсионное обеспечение?

- Семь миллионов человек. Эти люди, которые сами или через корпоративные программы лояльности инвестируют средства в свою будущую жизнь. Они смогут распорядиться этим капиталом в 55/60 лет, то есть до установленного срока выхода на официальную государственную пенсию. Мы хотим, чтобы таких людей было больше. Именно поэтому создаем привлекательные условия для участия в программах негосударственного пенсионного обеспечения. Мотивируем людей к финансовой грамотности.

- Но клиентами НПФ являются еще и участники программы обязательного пенсионного страхования, так называемых «накопительных пенсий», ныне замороженных...

- Вы абсолютно правы. Таких людей в России 40 миллионов. В будущем мы рассчитываем принять такие поправки, что и они смогут получать свои накопления досрочно.

- Негосударственные пенсионные накопления очень популярны на западе. Учитывали этот опыт?

- Безусловно. На западе модели негосударственных пенсий формировались во времена кризисов и при сильном участии профсоюзов. Сейчас мы имеем возможность учитывать все подводные камни, которые встретились на этом пути.

- По вашему мнению, с какого возраста лучше начинать копить себе на пенсию?

- В среднем возрасте - лет с 30-35. Кстати, наше отличие от западной системы будет в том, что негосударственные накопления будут гарантированы государством. Сейчас просчитываются механизмы и способы этих гарантий. И я очень надеюсь, что уже в этом году такой законопроект мы внесем на рассмотрение Госдумы.

- Это будет что-то вроде системы страхования банковских вкладов?

- Да, именно так. Мы активно работаем в этом направлении с Центральным банком, который уже провел большую работу по чистке отрасли НПФ в России. Сейчас этот рынок укрупнился, на нем остались большие игроки с хорошим финансовым положением. Во всем мире негосударственные пенсионные фонды это такая мощная финансовая подушка безопасности, и российские власти заинтересованы в том, чтобы у нас было так же. НПФ должны развиваться и конкурировать между собой. А клиенты иметь возможность выбирать наилучшие условия и доходность. Так, как раньше, когда акционеры НПФ сидели на мешках с деньгами, а клиенты фондов даже не знали, куда инвестировали их деньги - этого уже не будет.

- Недавно провели опрос: большинство россиян хотели бы получать на пенсии 40 тысяч рублей или больше. С негосударственной системой такое возможно?

- Да, абсолютно реально. В этой системе все зависит от уровня дохода гражданина. Так что пенсии могут быть и больше. Сейчас многие крупные российские работодатели формируют такие корпоративные программы, по которым негосударственные пенсии будут в разы больше государственных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пенсионный возраст в России 2020

Пенсионный возраст в России все-таки повысили. Женщинам - до 60 лет, а мужчинам - до 65 лет. Но повышение пенсионного возраста будет поэтапным, чтобы вам было проще рассчитать год выхода на пенсию, «Комсомолка» предлагает свой калькулятор пенсионного возраста (подробности)

В России введут «пенсионный продукт». Что за фрукт?

Не прошло и года после повышения пенсионного возраста, а в Минфине снова решили поменять законы в этой сфере. Теперь чиновники хотят «улучшить» накопительную систему. И рассчитывают снова убедить нас, что мы будем жить, как европейские пенсионеры. Ну-ну... «КП» попыталась разобраться, что опять выдумали в Минфине и как нас будут мотивировать самим копить на старость. (подробности)