В России введут «пенсионный продукт». Что за фрукт?

Не прошло и года после повышения пенсионного возраста, а в Минфине снова решили поменять законы в этой сфере. Теперь чиновники хотят «улучшить» накопительную систему. И рассчитывают снова убедить нас, что мы будем жить, как европейские пенсионеры. Ну-ну... «КП» попыталась разобраться, что опять выдумали в Минфине и как нас будут мотивировать самим копить на старость.

1. В чем суть инициативы?

Сразу скажу. В действующей пенсионной системе чиновники ничего менять не будут. Государственная пенсия по старости останется. Замороженная еще в 2013 году старая обязательная накопительная система - тоже. В Минфине хотят создать дополнительный финансовый инструмент, с помощью которого мы сможем сами откладывать деньги на старость (см. графику). Проект назвали «гарантированным пенсионным продуктом». Еще год назад рабочее название было другим - «индивидуальный пенсионный капитал». Но идея особо не поменялась. Пока в идеях чиновников больше лозунгов, чем конкретики. И больше надежды на светлое будущее, чем реальных расчетов.

2. Зачем она нужна?

Суть предложений Минфина - давайте сделаем такой продукт, который позволит россиянам стать богатыми на старости лет.

- Мы приближаем трудоспособных россиян, прежде всего средний класс, к лучшим практикам европейских стран. Кроме того, новый закон способствует развитию финансовой системы страны и дает реальную возможность роста пенсий за счет наличия «длинных» денег в экономике, - пояснили в Минфине.

Никто не против подзаработать и помочь экономике страны. Но что взамен?

3. Кто будет управлять деньгами?

Обрубок накопительной пенсионной системы у нас уже есть (см. «Справку»). Теперь чиновники хотят создать еще одну - параллельную.

- Деньги будут размещаться только в тех негосударственных пенсионных фондах, которые Центробанк допустит к работе с гарантированными пенсионными продуктами, установив специальный надзор за их устойчивостью, - пояснили в Минфине.

4. Накопления будут застрахованы?

Это, наверное, самое здравое зерно новой реформы. По задумке она должна гарантировать полную сохранность накоплений.

- Новый продукт можно рассматривать как аналог банковского депозита, но на срок до 30 и более лет. При этом в новой системе не будет ограничения по размеру страхуемой суммы (по вкладам - это 1,4 млн рублей. - Ред.), - пояснили в Минфине.

Напомним, сейчас при банкротстве НПФ человек получает только номинал, а все накопленные проценты сгорают.

5. Какие льготы дадут гражданам?

Вкладывать в новую систему человек сможет от 1 до 6% от зарплаты. На свое усмотрение. Для этого нужно будет написать заявление у работодателя.

- Стимулом может стать освобождение взносов от налога на доходы физических лиц, - считают в Минфине. - Граждане смогут свободнее оперировать деньгами. В любой момент можно приостанавливать выплаты и менять по своему усмотрению процент отчислений.

Примечательно, что индивидуальные договоры с НПФ все это уже предполагают: и налоговый вычет, и передачу денег по наследству, и возможность забрать деньги досрочно, и право получить всю сумму сразу при выходе на пенсию. То есть, помимо расширенных госгарантий, дополнительных льгот давать не планируют. Тогда зачем ради этого городить новую реформу?!

P.S. Предложения Минфина еще обсуждают в правительстве. Окончательное решение не принято.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Оксана СИНЯВСКАЯ, замдиректора Института социальной политики Высшей школы экономики:

Большого охвата новая система не получит

- На мой взгляд, было большой ошибкой замораживать отчисления в действующую накопительную пенсионную систему. Надо было не рубить сплеча, а пойти по прибалтийскому сценарию. Там отчисления сохранили, но уменьшили их до 1% от зарплаты. А у нас в итоге сильно подорвали доверие к государству.

Без софинансирования со стороны государства и работодателей большого охвата новая система не получит. К примеру, предыдущая программа «1000 на 1000» очень успешной тоже не была, но там было видно хоть какое-то оживление. Но, помимо льгот, должно быть еще одно условие. Мы должны перейти к нормальному экономическому росту. Доходы людей маленькие. Даже если они готовы копить на пенсию, то не знают, на чем сэкономить ради этого. Без роста реальных доходов о добровольных накоплениях можно забыть.

СПРАВКА «КП»

Сейчас в России действует двухуровневая пенсионная система. Она состоит из страховой и накопительной частей.

- Страховая часть. По 22% от нашей зарплаты перечисляется в бюджет Пенсионного фонда России. Он распределяет эти деньги среди будущих пенсионеров. А человеку начисляются пенсионные баллы. Их количество зависит от официальной зарплаты и стажа. При выходе на заслуженный отдых баллы конвертируют в рубли.

- Накопительная часть. Она есть у граждан 1967 года рождения и моложе. До конца 2013 года 6% от зарплаты отправлялись на индивидуальные счета во Внешэкономбанке или негосударственных пенсионных фондах (НПФ). Шесть лет назад отчисления заморозили. На счетах остались накопленные деньги. Управляющие вкладывают их в ценные бумаги и начисляют проценты. При выходе на пенсию полученную сумму разделят на 252 месяца (срок дожития) и будут каждый месяц прибавлять к страховой части.

ВЗГЛЯД С 6-го ЭТАЖА

Сидя у Красной площади, страну не узнать

Евгений БЕЛЯКОВ

Над проектом новой накопительной системы «лучшие умы» в правительстве бьются несколько лет. И что странно, до сих пор не смогли придумать ничего умнее того, что сами же заморозили шесть лет назад. Государственные финансисты почему-то уверены, что граждане жаждут откладывать на старость и у них есть на это деньги. Видимо, когда работаешь на Ильинке - в двух сотнях метров от Красной площади, в окружении модных кофеен и парковочных мест по 380 рублей за час, - сложно поставить себя на место простого россиянина.

Даже не могу вообразить, какие льготы нужно пообещать среднестатистическому жителю страны, чтобы он снова поверил в то счастливое будущее, которое ему рисуют чиновники. А было бы здорово, если бы нас перед этим хотя бы спросили. Крупные компании, запуская новый продукт, проводят фокус-группы, представляют прототип, спрашивают потенциальных клиентов о впечатлениях, а потом исправляют ошибки и доводят товар до совершенства. Лично я отношу себя к среднему классу и уже откладываю на пенсию. Но в нынешних предложениях Минфина не вижу ни одной причины, почему я должен стать клиентом новой пенсионной системы. Есть подозрение, что очередная реформа станет мертворожденной.