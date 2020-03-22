Ксения Собчак: «С моей челюстью маска - это идеальный аксессуар красоты!»
Ксении Собчак не занимать самоиронии. Телеведущая не раз шутила по поводу собственной внешности и, особенно, насчет своего подбородка, который некоторые особо рьяные критики считают слишком массивным. Иронизировала Собчак и по поводу прозвища, которым ее из-за челюсти наградила народная молва - как-то она вышла на сцену в костюме лошади. Теперь же Ксения решила показать, как она спасается от коронавируса. А заодно пошутила над собой.
Телеведущая опубликовала в Инстаграме фото в респираторе и в защитном костюме. Ксения сфотографировалась, сидя за рулем автомобиля.
- Наконец-таки настало мое время! С моей челюстью - маска это идеальный аксессуар красоты! – написала 38-летняя телеведущая.
В ответ поклонники и даже друзья Ксении принялись подкалывать ее в комментариях.
- И не только красоты любимая. Так ты менее опасна, - парировала певица Глюкоза.
«Самоирония на высоте», «Да ладно, вы серьезно так по городу катаетесь в химзащите?», «Маска подчеркнула прекрасные глаза», «Ксюша, вы очень хороши и без респиратора, не скромничайте!», - пишут фолловеры.
Подписчики предположили, что в полный комплект защиты Ксения нарядилась не просто так. Наверняка она снимает очередной выпуск своего шоу «Осторожно, Собчак!», который посвятила коронавирусу. Ведь еще сутки назад телеведущая совершенно не боялась заразиться и вела себя очень беспечно. Вместе с мужем, режиссером Константином Богомоловым Собчак отправилась в ресторан и сняла довольно интимное видео. В Инстаграме знаменитая блондинка выложила видеоролик, в котором показала, как Богомолов расстегивает пуговки на ее платье и обнажает ее грудь. Игривое видео взорвало Инстаграм – Ксения еще никогда не выкладывала в соцсетях таких откровенных кадров.
- Пятница. Вечер. Ресторан «Сахалин». Морских ежей нет, и паникеров тоже нет. Близость катастрофы не чувствуется. Помыли руки. Зажгли свечи и заказали гречи... Встретим конец света достойно, - написала Собчак на своей странице.
Поклонники в ответ только удивились откровенности телеведущей и тому, как возбуждающе на нее подействовала обычная гречка. Впрочем, Ксения Анатольевна – известный мастер эпатажа. И ей не впервой шокировать публику обнаженными кадрами. А вот использовать коронавирус в целях самопиара ей еще не доводилось.
Впрочем, по крайней мере один плюс в эпидемии Ксения нашла. Телеведущая больше не водит трехлетнего сына Платона в детский сад. Частный садик закрылся на карантин, так что мальчик теперь много времени проводит с мамой.
- Но есть и хорошие новости: кто-то не ходит больше в детский сад и каждое утро - с мамой! – рассказала Ксения в Инстаграме, поделившись трогательным снимком с Платоном.
ИСТОЧНИК KP.RU
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