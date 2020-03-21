Раздел прямо в ресторане: Видео интимных ласк Собчак и Богомолова взорвало Инстаграм

У коронавируса есть по крайней мере одна положительная сторона: в условиях самоизоляции люди стали проводить гораздо больше времени с теми, кого они любят. Эксперты уже предсказывают бум рождаемости и подсчитывают, сколько семейных пар вместо просмотра сериалов предпочитают уединиться в супружеской спальне. Вот и молодожены Ксения Собчак и Константин Богомолов, похоже, наслаждаются каждой карантинной минутой, проведенной вместе. Страсть в их браке по-прежнему сильна и порой настигает супругов в самых неожиданных местах. Минувшим вечером, например, это случилось в ресторане.

В Инстаграме Ксении появился видеоролик, снятый ее мужем-режиссером. В кадре мужская рука, явно принадлежащая Богомолову, медленно и с наслаждением расстегивает пуговки на платье Собчак, обнажая ее грудь в полупрозрачном бюстгальтере. Ксения в нетерпении помогает мужу справиться с застежкой, а Константин тем временем начинает ласкать ее прелести. Все происходящее выходит за рамки приличия, но острая на язычок Собчак сумела превратить видео категории 18+ в невинную шутку о коронавирусе.

- Пятница. Вечер. Ресторан «Сахалин». Морских ежей нет, и паникеров тоже нет. Близость катастрофы не чувствуется. Помыли руки. Зажгли свечи и заказали гречи... Встретим конец света достойно, - написала Собчак на своей странице.

Богомолов снял, как он раздевает и ласкает Ксению прямо в ресторане. Фото: кадр видео.

Ролик буквально взорвал Инстаграм, собрав массу комментариев – как положительных, так и отрицательных. «Ничего себе, как вас греча возбудила», «Возможно, завтра этого видео на свежую голову уже не будет», «Очень атмосферно, чувствуется рука режиссера», «Хорошая реклама бюстгальтера», «А как же карантин?», «Пятница-развратница», «Ежи кололись, плакали, но продолжали...», «Раздевает не только бывшую жену Дарью Мороз», - пишут фолловеры.

Многие, впрочем, не одобряют любовных порывов Собчак и Богомолова: «Главное, в Анисину и Джигурду не превратитесь, а то чем черт не шутит», «Дом-2» – ваше все», «Ксения Анатольевна, какой позор», «И это кандидат в президенты. Хорошо, что не избрали», - критикуют поклонники телеведущую.

В отношениях Ксении и Константина сейчас чувствуется особая романтика: телеведущая то и дело публично признается мужу в любви. Днем раньше она опубликовала снимок Богомолова и подписала его: «Мой первый и единственный мужчина! После обнуления».

xenia_sobchak Мой первый и единственный мужчина!! После обнуления.

Еще один любимый мужчина Ксении теперь постоянно рядом с ней: телеведущая больше не водит трехлетнего сына Платона в детский сад. Частный садик закрылся на карантин, так что мальчик теперь много времени проводит с мамой.

- Но есть и хорошие новости: кто-то не ходит больше в детский сад и каждое утро - с мамой! – рассказала Ксения в Инстаграме, поделившись трогательным снимком с Платоном.

Ксения не скрывает, что хочет еще детей и мечтает родить своему нынешнему мужу наследников. В новом доме, который сейчас строит Собчак, она уже запланировала несколько комнат под детские. Телеведущая мечтает, что в идеале у нее будет трое детей. И, судя по видео из ресторана, активно работает над этим.