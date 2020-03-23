2020-03-23T15:01:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Живу в Лондоне, а вспоминаю Советский Союз

Наш журналист из Великобритании Александр Васильев рассказывает о приступах паники среди местных жителей
Александр ВАСИЛЬЕВжурналист, писатель
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Наш журналист из Великобритании Александр Васильев рассказывает о приступах паники среди местных жителейНаш журналист из Великобритании Александр Васильев рассказывает о приступах паники среди местных жителейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу это видео показали в новостях сразу двух крупных каналов — Би-би-си и Ай-ти-ви. Только что опять показали по Ай-ти-ви. Медсестра отработала смену в 48 часов и пошла в супермаркет. А там ни овощей, ни фруктов. Народ паникует из-за вируса и затоваривается. Медсестра плачет и умоляет это прекратить.

В телевизоре постоянно говорят, что продуктов в стране хватит на всех. Не надо паниковать, граждане. Супермаркеты рассылают электронные письма с таким же призывом. Не помогает.

Посмотрел плачущую медсестру и пошел за едой. В мясном отделе абсолютно пустые полки. Говядины нет, свинины нет, фарша нет, курятины нет, рыбы нет. Туалетной бумаги, мыла и макарон тоже нет. Кончился рис. Кончаются консервы. Овощей вообще никаких. Даже картошки нет. Из фруктов почему-то только бананы.

Зато в алкогольном отделе благодать. Все по-старому. Бухай на пустой желудок, сколько влезет. Картошки нет, зато шерри нескольких сортов. Взял бутылку.

И я вот думаю: а ведь в Союзе мы так жили десятилетиями. Огромные очереди. Женщина, вас здесь не стояло! Драки в очередях. Убогие продуктовые заказы перед праздниками. Колбасные электрички в Москву. Касса, больше двух в одни руки не выбивать! Самое настоящее издевательство над людьми. И это в стране, которой по богатству природных ресурсов нет равных в мире.

Зато, говорят, духовность была. Может, британской медсестре вместо овощей и фруктов предложить билет на балет? Но нету в Британии сейчас балета. Все мероприятия запретили. Даже футбола нет. Никакой духовности.

Чем старше я становлюсь, тем меньше у меня ностальгии по Стране Советов. Хотя, казалось бы, должно быть наоборот. Временный кризис в Британии приоткрыл окошечко в советское прошлое. И я ужаснулся.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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