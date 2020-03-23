2020-03-23T12:57:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Мемы про коронавирус: Атлант затарил гречи

В Интернете гуляет множество мемов про коронавирус, которыми неунывающий народ скрашивает будни
Елена КОВАЛЕВА
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Юмористы и сатирики к штыку приравняли перо и вышли на «тропу войны» с COVID-19, беспощадно высмеивая «коронавирусные реалии» наших днейЮмористы и сатирики к штыку приравняли перо и вышли на «тропу войны» с COVID-19, беспощадно высмеивая «коронавирусные реалии» наших днейФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Банальная истина о том, что смех продлевает жизнь, в эпоху пандемии коронавируса приобретает новое звучание. Сейчас вообще востребовано все, что продлевает жизнь. И помогает победить злосчастный COVID-19, который, будь он неладен, выскочил несколько месяцев назад, как черт из китайской табакерки.

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За считанные недели мир сильно изменился, и, похоже, наша жизнь безвозвратно поделилась на «до» и «после». Пандемия коронавируса породила новые реалии. Коронными трендами сегодня становятся удаленка, карантин, домашний режим и самоизоляция. Лента новостей каждого российского СМИ на 99,9 процентов состоит из новостей про COVID-19, который неумолимо подчинил себе не только мировую экономику, но и все сферы жизни во всех странах мира. Коронавирус сегодня – наш компас земной, с которым сверяют свои действия и власти, и простые граждане.

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Несмотря на увещевания властей, люди старшего и среднего поколения ринулись в магазины скупать гречку и туалетную бумагу (наверное, сработала генетическая память; вспомнили голодные 90-е). Иметь дома запасы этих знаковых товаров первой необходимости становится где-то даже хорошим тоном и лучшим успокоительным для многих людей.

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Ну а в интернете распространяются мемы про коронавирус. Безвестные юмористы и сатирики к штыку приравняли перо и вышли на «тропу войны» с COVID-19, беспощадно высмеивая «коронавирусные реалии» наших дней.

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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Анекдоты про коронавирус: "Господи, пошли людям мозги. Гречка и туалетная бумага у них уже есть"

Россияне не унывают, несмотря ни на что. Мы собрали самые смешные анекдоты про коронавирус (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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