Россия будет производить 5 миллионов медицинских масок в день

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров доложил президенту, как российские предприятия чувствуют себя в условиях коронавирусного шока.

- Что касается ситуации в целом – она удовлетворительная: сбалансирована и валютная выручка, и рублёвые расходы, - сказал министр, добавив, что есть и такие, для кого низкий курс рубля стал подарком.

- Для экспортоориентированых, - согласился Путин.

- Что касается непосредственно вопросов, связанных с выполнением задач по борьбе с коронавирусом: у нас 18 предприятий, которые сосредоточились на производстве масок из синтетических нетканых материалов, они производили в среднем в сутки около 600 тысяч масок, - перешел к главному Мантуров. - При этом в целом это было достаточно для системы здравоохранения, для аптечных сетей и даже для экспорта.

Но после резкого всплеска потребности в масках месяц назад все предприятия были переведены на круглосуточный режим, увеличив мощности до 1,6 миллиона масок в сутки. А с прошлой недели запустили дополнительное производство.

- Мы подключили большое количество предприятий лёгкой промышленности, которые сегодня также активно во внештатном режиме, круглосуточном, работают в этом направлении, - рассказал глава минпромторга. - Мы рассчитываем в общей сложности выйти на первую половину апреля на пять миллионов масок в сутки.

Наращивается и объем производства медицинской техники - аппаратов искусственной вентиляции лёгких, тепловизоров, дистанционных измерителей температуры, УВЧ-облучателей для дезинфекции помещений.

- То же самое касается дезинфекторов, мы уже вышли на объёмы три миллиона единиц для дезинфекции рук и на 350 миллионов литров по дезинфекции помещений и обработке зданий, - доложил Мантуров. - Мы можем сегодня по дезинфекции рук увеличить поставки в три раза, такая задача поставлена, и к началу апреля это будет реализовано.

- Важно предпринимать максимальные усилия для купирования возможного роста этой инфекции, её распространения, - согласился Путин. - Очень рассчитываю, что представители промышленности, понимая это, сделают всё необходимое, чтобы обеспечить всем необходимым и граждан, которые в этом будут нуждаться, и специальные службы, которые работают непосредственно с группами риска.

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