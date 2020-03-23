2020-03-23T11:20:49+03:00
Коронавирус Covid-19

В России будут отслеживать передвижения всех, кто контактировал с больными коронавирусом

Правительство приостановило проведение всероссийской диспансеризации населения из-за роста заболеваемости COVID-19
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Премьер отметил, что в России ситуация развивается не так остро, как в других странахПремьер отметил, что в России ситуация развивается не так остро, как в других странахФото: REUTERS
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В России будет организована система отслеживания граждан контактировавших с больными коронавирусом. Она будет основываться на данных сотовых операторов о геолокации мобильного телефона конкретного человека. Создать такую систему поручил Минкомсвязи премьер Михаил Мишустин. Поручение должно быть исполнено до 27 марта.

Система будет рассылать сообщения и оповещать граждан о факте контакта с больным коронавирусом. Также в рассылке будет указываться на необходимость самоизоляции. Данные о контактировавших с больными коронавирусом будут передаваться в оперативные штабы регионов.

Как сообщил Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями, на утро 23 марта в России зафиксировано 438 случаев коронавируса, из них 71 - новый.

Премьер отметил, что в России ситуация развивается не так остро, как в других странах (только за последние два дня число заболевших в мире выросло на 50 тысяч человек и превысило 376 тысяч). По словам Мишустина, введенные ограничения и самоизоляция граждан позволила оттянуть резкое распространение вируса в России. Теперь правительство намерено принять дополнительные меры.

Так, Мишустин поручил временно приостановить проведение в России Всероссийской диспансеризации населения, которая стартовала летом 2019 года.

Дистанционно будут оказываться всевозможные социальные услуги.

- Нужно дать людям возможность получать выплаты и другие меры социальной поддержки в удаленном режиме, в том числе организовать возможность подать заявление на получение пособия для тех, кто остался без работы и получить его в дистанционном режиме, - сказал Мишустин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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