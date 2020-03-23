2020-03-23T16:08:18+03:00
Звезды

«Евровидение» «на удаленке»: Организаторы рассказали про альтернативу конкурсу

Карантинные меры переносят живую жизнь в интернет-пространство, неужели и песенный конкурс перенесли в онлайн?
Егор АРЕФЬЕВ
Поделиться:
Карантинные меры переносят живую жизнь в интернет-пространство, неужели и песенный конкурс перенесли в онлайн?Карантинные меры переносят живую жизнь в интернет-пространство, неужели и песенный конкурс перенесли в онлайн?Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

«Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе» — именно так подумали в Европейском вещательном союзе (EBU) и решили обсудить возможность проведения «Евровидения»...в онлайн-режиме.

Как это?

Никаких концертов без публики, никаких живых выступлений. Ведь на дворе — коронавирус. Просто голосование за УЖЕ ОПУБЛИКОВАННЫЕ песни.

Мысль разумная, но к реальности не имеет никакого отношения.

Потому что в EBU обсуждают совсем другую альтернативу.

- Ценности Конкурса, связанные с универсальностью и инклюзивностью, а также наша традиция прославлять разнообразие через музыку, необходимы сейчас как никогда, - подчеркивается в сообщении оргкомитета шоу от 21 марта. - Поэтому EBU в настоящее время изучает альтернативное программирование, а не соревнование (!!!), чтобы помочь объединить и развлечь аудиторию по всей Европе в эти сложные времена. Мы намерены ПОЧТИТЬ в эфирном программировании и на наших онлайн-платформах песни и исполнителей, которые были выбраны для Евровидения-2020.

Все танцуют Uno.Новый танец группы Little Big вылился в заразительный флэшмоб. Жаль только, что на «Евровидение 2020» наши ребята так и не поедут…

Что может иметься в виду?

Например, песни запустят по эфирам телеканалов-вещателей, входящих в EBU.

Или ПОВТОРНО раскидают по соцсетям «Евровидения» избранные композиции.

Или организуют условный «концерт» из склеенных клипов от несостоявшихся артистов «Евровидения» в середине мая, аккурат в даты конкурса: 12, 14 и 16 мая.

Так или иначе, никакого соревновательного процесса эта «дань уважения» иметь не будет. Окончательное решение Европейского вещательного союза будет озвучено в ближайшее время.

Little Big: трэш, рейв и эпатаж.«Скибиди, ва-па-па-па!» Если вы ещё не танцевали под эту песню, то самое время это сделать! Ведь именно ребята из Little Big будут представлять нашу страну на «Евровидении-2020»

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Uno — лишь на моменто. Оргкомитет «Евровидения» обязал Little Big написать новую песню для шоу в 2021 году

Как мы и предполагали, изменить регламент из-за форсмажора не удалось — неужели в EBU не хотят видеть победу России (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Россия временно ограничила экспорт всех видов круп
СК возбудил дело против врача, заразившего 11 пациентов коронавирусом
Ангела Меркель сдала тест на коронавирус
Экспресс-тестов на коронавирус для самостоятельного применения не будет
Власти Подмосковья прокомментировали возможность занятий летом для школьников
Гидрометцентр рассказал, каким будет лето в России
Эстафета олимпийского огня в Японии из-за коронавируса пройдет без факелов
Минздрав РФ: в апреле-мае активность коронавируса должна резко упасть
Из-за коронавируса Минтруд рекомендовал упростить выплату соцпособий
Умер Константин Васильев - российский артист цирка
Россияне рассказали, за что уважают коллег
Аваков предсказал голод и нехватку лекарств на Украине
МИД Казахстана: своих не бросаем
Эксперт объяснил рост числа «утечек» данных из-за «удаленки»
Минздрав России: Мужчины в два раза чаще женщин болеют коронавирусом
Курс евро на 24 марта: официальные данные ЦБ РФ
Мосгорсуд оставил под стражей Пола Уилана до 13 сентября
Руководство ВШЭ попросит комиссию по этике оценить призыв профессора "вернуть 37-й год"