«Евровидение» «на удаленке»: Организаторы рассказали про альтернативу конкурсу
«Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе» — именно так подумали в Европейском вещательном союзе (EBU) и решили обсудить возможность проведения «Евровидения»...в онлайн-режиме.
Как это?
Никаких концертов без публики, никаких живых выступлений. Ведь на дворе — коронавирус. Просто голосование за УЖЕ ОПУБЛИКОВАННЫЕ песни.
Мысль разумная, но к реальности не имеет никакого отношения.
Потому что в EBU обсуждают совсем другую альтернативу.
- Ценности Конкурса, связанные с универсальностью и инклюзивностью, а также наша традиция прославлять разнообразие через музыку, необходимы сейчас как никогда, - подчеркивается в сообщении оргкомитета шоу от 21 марта. - Поэтому EBU в настоящее время изучает альтернативное программирование, а не соревнование (!!!), чтобы помочь объединить и развлечь аудиторию по всей Европе в эти сложные времена. Мы намерены ПОЧТИТЬ в эфирном программировании и на наших онлайн-платформах песни и исполнителей, которые были выбраны для Евровидения-2020.
Все танцуют Uno.Новый танец группы Little Big вылился в заразительный флэшмоб. Жаль только, что на «Евровидение 2020» наши ребята так и не поедут…
Что может иметься в виду?
Например, песни запустят по эфирам телеканалов-вещателей, входящих в EBU.
Или ПОВТОРНО раскидают по соцсетям «Евровидения» избранные композиции.
Или организуют условный «концерт» из склеенных клипов от несостоявшихся артистов «Евровидения» в середине мая, аккурат в даты конкурса: 12, 14 и 16 мая.
Так или иначе, никакого соревновательного процесса эта «дань уважения» иметь не будет. Окончательное решение Европейского вещательного союза будет озвучено в ближайшее время.
Little Big: трэш, рейв и эпатаж.«Скибиди, ва-па-па-па!» Если вы ещё не танцевали под эту песню, то самое время это сделать! Ведь именно ребята из Little Big будут представлять нашу страну на «Евровидении-2020»
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Uno — лишь на моменто. Оргкомитет «Евровидения» обязал Little Big написать новую песню для шоу в 2021 году
Как мы и предполагали, изменить регламент из-за форсмажора не удалось — неужели в EBU не хотят видеть победу России (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU