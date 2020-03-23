«Евровидение» «на удаленке»: Организаторы рассказали про альтернативу конкурсу

«Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе» — именно так подумали в Европейском вещательном союзе (EBU) и решили обсудить возможность проведения «Евровидения»...в онлайн-режиме.

Как это?

Никаких концертов без публики, никаких живых выступлений. Ведь на дворе — коронавирус. Просто голосование за УЖЕ ОПУБЛИКОВАННЫЕ песни.

Мысль разумная, но к реальности не имеет никакого отношения.

Потому что в EBU обсуждают совсем другую альтернативу.

- Ценности Конкурса, связанные с универсальностью и инклюзивностью, а также наша традиция прославлять разнообразие через музыку, необходимы сейчас как никогда, - подчеркивается в сообщении оргкомитета шоу от 21 марта. - Поэтому EBU в настоящее время изучает альтернативное программирование, а не соревнование (!!!), чтобы помочь объединить и развлечь аудиторию по всей Европе в эти сложные времена. Мы намерены ПОЧТИТЬ в эфирном программировании и на наших онлайн-платформах песни и исполнителей, которые были выбраны для Евровидения-2020.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767316" frameborder="0"></iframe> Все танцуют Uno.Новый танец группы Little Big вылился в заразительный флэшмоб. Жаль только, что на «Евровидение 2020» наши ребята так и не поедут…

Что может иметься в виду?

Например, песни запустят по эфирам телеканалов-вещателей, входящих в EBU.

Или ПОВТОРНО раскидают по соцсетям «Евровидения» избранные композиции.

Или организуют условный «концерт» из склеенных клипов от несостоявшихся артистов «Евровидения» в середине мая, аккурат в даты конкурса: 12, 14 и 16 мая.

Так или иначе, никакого соревновательного процесса эта «дань уважения» иметь не будет. Окончательное решение Европейского вещательного союза будет озвучено в ближайшее время.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/764292" frameborder="0"></iframe> Little Big: трэш, рейв и эпатаж.«Скибиди, ва-па-па-па!» Если вы ещё не танцевали под эту песню, то самое время это сделать! Ведь именно ребята из Little Big будут представлять нашу страну на «Евровидении-2020»

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Uno — лишь на моменто. Оргкомитет «Евровидения» обязал Little Big написать новую песню для шоу в 2021 году

Как мы и предполагали, изменить регламент из-за форсмажора не удалось — неужели в EBU не хотят видеть победу России (подробности)