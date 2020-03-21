Uno — лишь на моменто. Оргкомитет «Евровидения» обязал Little Big написать новую песню для шоу в 2021 году

Что ж, с прискорбием сообщаем — песни Uno, которая так понравилась России и собрала в ютубе под 40 миллионов просмотров, останется лишь в памяти меломанов.

Оргкомитет подумал и опубликовал правила участия в «Евровидении-2021» после отмены шоу в этом году из-за пандемии коронавируса.

В пояснении подчеркивается, что, как и положено по регламенту, на каждом новом конкурсе должны быть представлены абсолютно новые песни. Нигде (кроме официального канала «Евровидения») не звучавшие и не опубликованные. Так что, увы, группа Little Big напишет новый трек, ведь Uno уже был обнародован и даже обласкан аудиторией. И еще как! Дошло до того, что на волне хайпа вокруг шоу, коронавируса и танцора группы Дмитрия Красилова, Little Big выпустили сувенирные тканевые маски и продают их по 1000 рублей за штуку.

Кстати, а Little Big разрешат второй раз попытаться выступить в шоу?

Согласно сообщению EBU («Европейского вещательного союза»), страны-участницы обязаны определить сами, кого отправлять на «Евровидение-2021». Хотите утвержденного кандидата, которому дали в этом году красный свет из-за ограничительных мер в связи с эпидемией — пожалуйста. Хотите нового, более удачливого артиста, — ради Бога. Будем надеяться (и верим!), что Первый канал, сохранивший право определить участника для конкурса в следующем году, оставит Little Big в борьбе. Ребята наверняка хорошенько разозлятся на вирус, EBU и напишут еще более вирусную песню, чем Skibidi или Uno.

Little Big - Uno - Russia - Official Music Video - Eurovision 2020..

Так что теперь будет с написанными песнями? Почти все страны презентовали треки.

Оргкомитет «Евровидения» ответственно заявляет, что ищет способы ОТДАТЬ ДАНЬ УВАЖЕНИЯ песням, которые горе-участники шоу в этом году сочиняли, записывали, сводили, выпускали, потом репетировали, затем снимали клип, монтировали его и так далее. «Отдать дань уважения» — это цитата. Скорее всего, речь идет о максимальном расшаривании песен по всем онлайн-платформам «Евровидения». От чего несостоявшимся участникам ни холодно, ни жарко.

Как именно «дань уважения» будет выражена и каким способом удастся «почтить», как указано в релизе EBU, никому теперь уже ненужные композиции, — совершенно непонятно. Сообщат позже.

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