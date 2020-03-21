2020-03-21T01:58:54+03:00
Звезды

Uno — лишь на моменто. Оргкомитет «Евровидения» обязал Little Big написать новую песню для шоу в 2021 году

Как мы и предполагали, форсмажор повлек за собой изменения — неужели в EBU не хотят видеть победу России
Егор АРЕФЬЕВ
Поделиться:
ргкомитет «Евровидения» обязал Little Big написать новую песню для шоу в 2021 годургкомитет «Евровидения» обязал Little Big написать новую песню для шоу в 2021 годуФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Что ж, с прискорбием сообщаем — песни Uno, которая так понравилась России и собрала в ютубе под 40 миллионов просмотров, останется лишь в памяти меломанов.

Оргкомитет подумал и опубликовал правила участия в «Евровидении-2021» после отмены шоу в этом году из-за пандемии коронавируса.

В пояснении подчеркивается, что, как и положено по регламенту, на каждом новом конкурсе должны быть представлены абсолютно новые песни. Нигде (кроме официального канала «Евровидения») не звучавшие и не опубликованные. Так что, увы, группа Little Big напишет новый трек, ведь Uno уже был обнародован и даже обласкан аудиторией. И еще как! Дошло до того, что на волне хайпа вокруг шоу, коронавируса и танцора группы Дмитрия Красилова, Little Big выпустили сувенирные тканевые маски и продают их по 1000 рублей за штуку.

Кстати, а Little Big разрешат второй раз попытаться выступить в шоу?

Согласно сообщению EBU («Европейского вещательного союза»), страны-участницы обязаны определить сами, кого отправлять на «Евровидение-2021». Хотите утвержденного кандидата, которому дали в этом году красный свет из-за ограничительных мер в связи с эпидемией — пожалуйста. Хотите нового, более удачливого артиста, — ради Бога. Будем надеяться (и верим!), что Первый канал, сохранивший право определить участника для конкурса в следующем году, оставит Little Big в борьбе. Ребята наверняка хорошенько разозлятся на вирус, EBU и напишут еще более вирусную песню, чем Skibidi или Uno.

Little Big - Uno - Russia - Official Music Video - Eurovision 2020..

Так что теперь будет с написанными песнями? Почти все страны презентовали треки.

Оргкомитет «Евровидения» ответственно заявляет, что ищет способы ОТДАТЬ ДАНЬ УВАЖЕНИЯ песням, которые горе-участники шоу в этом году сочиняли, записывали, сводили, выпускали, потом репетировали, затем снимали клип, монтировали его и так далее. «Отдать дань уважения» — это цитата. Скорее всего, речь идет о максимальном расшаривании песен по всем онлайн-платформам «Евровидения». От чего несостоявшимся участникам ни холодно, ни жарко.

Как именно «дань уважения» будет выражена и каким способом удастся «почтить», как указано в релизе EBU, никому теперь уже ненужные композиции, — совершенно непонятно. Сообщат позже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

CorUNOvirus: Вирусный флэшмоб Little Big распространяется быстрее любой заразы

Новый танец из клипа на песню для «Евровидения» повторяют атомщики, медики, библиотекари, продавцы и просто люди по всей России (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Группа Little Big: Досье kp.ru»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
WSJ: США могут заключить «нефтяной союз» с Саудовской Аравией
КНДР вновь запустила «неопознанный снаряд» в сторону Японского моря
В Британии из-за коронавируса закроют пабы, рестораны, кафе и ночные клубы
В Москве тушат пожар в общежитии МГУПП
Трамп обвинил СМИ в погоне за сенсациями в связи с коронавирусом
США провели испытания гиперзвуковой ракеты
Координатор движения «Синие ведерки»: из-за коронавируса в Москве стало меньше такси
Не избежать рецессии: экономика США переживает беспрецедентный обвал из-за COVID-19
Польское СМИ: Россия накроет Европу электронным колпаком
Коронавирус во Франции: за сутки заразились 1 600 человек
Падение цен на нефть: стоимость марки Brent опустилась до 27 долларов
Профессор Виктор Зуев рассказал, как можно обезопасить себя от вирусов и укрепить иммунитет
NYT: благодаря санкциям Россия укрепила экономику и может противостоять кризису
Вирус не летает на метле: профессор Виктор Зуев рассказал, нужны ли маски и когда
Россиян из Испании, Черногории, Португалии и Молдавии эвакуируют за три дня
Распространение коронавируса в мире: число заразившихся превысило 210 тысяч человек