2020-03-23T16:15:48+03:00
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Книга «Царевны. Соня и Радужный водопад» - призер «Золотого медвежонка»!

В этом году за награды боролись более 300 номинантов
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Книга «Царевны. Соня и Радужный водопад» - призер «Золотого медвежонка»!Книга «Царевны. Соня и Радужный водопад» - призер «Золотого медвежонка»!
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Несмотря на весь хаос, который творится вокруг, у нас есть повод похвастаться. Наша книга «Царевны. Соня и Радужный водопад» стала призером премии «Золотой медвежонок» в номинации «Лучшая лицензионная продукция». И это очень-очень почетно. Ведь «Золотой медвежонок» — одно из наиболее важных и знаковых событий отрасли. Уникальная премия существует с 2010 года и является главной общенациональной (!) наградой в области товаров и услуг для детей . А это значит, что мы делаем по-настоящему интересный и мощный продукт, который оценили супер-профессионалы. Для покупателей же знак «Золотой медвежонок» — это гарантия качества и безопасности. Кстати, в этом году за награды боролись более 300 номинантов! И в этой непростой борьбе мы стали одними из лучших.

«Царевны. Соня и Радужный водопад» - первая книга серии приквелов к мультсериалу «Царевны». Наиболее показательный пример успешной коллаборации российской анимации и книгоиздания: самостоятельные истории с иллюстрациями от студии-создателя мультфильма. Наша книга — это красивая яркая твердая обложка, это удивительные сочные картинки внутри, это крупные буквы (что особенно важно для тех, кто только учится читать). А главное — это захватывающие приключения, от которых невозможно оторваться. Совокупный тираж серии - более 100 000 экземпляров.

Читайте вместе с детьми и смотрите любимые мультфильмы! И все будет хорошо. Однозначно!

ИСТОЧНИК KP.RU

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