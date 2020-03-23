Шахназаров: От закрытия российских кинотеатров пострадают американские компании

С понедельника, 23 марта по министерство культуры РФ рекомендовало приостановить работу всех кинотеатров страны. Что будет с отечественной киноиндустрией? Выживут ли прокатчики и кинопроизводители? Этот вопрос «Комсомолка» задала кинорежиссеру, главе «Мосфильма» Карену Шахназарову.

- Не могу отвечать за всю отрасль, но то, что выживет «Мосфильм», могу сказать однозначно, - заявил он. - Можете быть спокойны, у нас довольно большой запас прочности. На сегодня мы сохраняем прибыльность. Мы можем пережить и год, и два. Что дальше, не знаю. На студии идет работа: функционирует постпродакшн, работают и павильоны. Да, людей на студии стало меньше, массовки сократили из-за запрета мероприятий с участием более 50 человек. На площадках продолжают работать практически все телеканалы, но без массовок. Мы закрыли музей, прикрыли экскурсии, с завтрашнего дня закрываем гостиницу, хотя там и так нет народа. Но в принципе, работа идет практически в обычном режиме.

- Каковы будут потери российских компаний из-за закрытия кинотеатров?

- Прямо скажем, российская киноиндустрия не очень-то и от проката зависит, - продолжает Шахнахаров. - Она не такая большая и практически все делается на госдотации (в отличие от «Мосфильма», который дотаций не получает). То есть для российской киноотрасли главный продюсер — государство. На мой взгляд, основные страдающие стороны — американские компании. Они занимают около 80% российского кинорынка. Главные потери будут нести они. И наши компании, которые с ними работают. Конечно, ущерб будут иметь частные кинотеатры, прокатные компании. Очевидно, что сворачиваются и закрываются многие проекты.