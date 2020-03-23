Глава ВЦИОМ: Даже до начала пандемии профессия врача оценивалась высоко

Судя по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, профессия врача в нашей стране за последние два с половиной года в глазах россиян стала самой популярной - и даже героической! Так в 2018-м году она в топе престижных профессий лидировала с приличным отрывом в 10% от учителя и юриста, занимавших вторую и третью позицию соответственно.

А в декабре 2019-го на вопрос «Кого именно вы бы назвали Героем нашего времени?» 49% респондентов именно врача поставили на первое место — перед сотрудником МЧС, военным и… опять-таки учителем.

В феврале и марте 2020-го ВЦИОМ интересовался, насколько отечественные медики способны спасти сограждан от надвигающегося коронавируса. И вот в конце марта 61% опрошенных россиян высказали убеждение, что наши медслужбы нас от пандемии уберегут.

За комментариями «КП» обратилась к генеральному директору ВЦИОМа Валерию Федорову.

- Врач — уверенно на вершине рейтинга профессий?

- Да, мы провели несколько опросов по отношению к профессиям в 2018-м и 2019-м году и конкретно один вопрос в марте 2020-го задавали такой: способны ли наши врачи защитить нас от коронавируса?

- Это актуализация данных декабрьского опроса 2019-го по отношению к профессиям, с выделением одной конкретной профессии — врача?

- Можно сказать и так. Даже до начала пандемии профессия врача оценивалась высоко. И общественная ее полезность, и престижность. И статусность, и, что немаловажно — доход, который данная профессия может принести. Важный фактор при выборе профессии.

- Формулировка декабрьского опроса — про того, кого именно вы бы могли назвать героем нашего времени — прежде в опросах ВЦИОМа не использовалась?

- Нет, это было впервые, тут динамику проследить не получится.

- Интересно, что в топ-три престижных профессий на втором месте учитель, который в героических профессиях занимает позицию пониже...

- Да, там разные составляющие, нет прямой корреляции. Аспекты близкие, но все же различающиеся. Разные вопросы можно людям задавать в разное время. Некоторые быстро устаревают, превращаясь в «осетрину второй свежести». А есть те, которые не устаревают не только в течении шести месяцев, но и года-двух. Все, что касается профессий, меняется достаточно медленно. Случаи быстрых изменений бывают - но они не часты.

- Например?

- До войны с Грузией в августе 2008-го считалось, что армия у нас бедная, не слишком боеспособная, недофинансированная, несовременная. А война с Грузией показала — да нет, вполне даже ничего армия. Может задачи выполнять. А потом были «вежливые люди» - вот такие мощные события довольно резко меняли отношение в обществе и к институту в целом, и к профессии военного.

Возможно, и действия врачей во время пандемии изменят столь же серьезно восприятие этой профессии людьми. Но зависит это от того, насколько система медицины окажется эффективной и насколько четко она сработает.

- Вплоть до окончания пандемии?

- По итогам.