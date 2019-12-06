ВЦИОМ: россияне считают врачей и спасателей героями нашего времени

СЕГОДНЯ 10:46 2019-12-06T10:46:28+03:00

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Половина граждан России назвали героями врачей и спасателей в ходе опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По результатам опроса, 36% респондентов назвали главными качествами героя справедливость и честность, 19% - доброжелательность, вежливость или человечность, 18% - активность и коммуникабельность, 13% - храбрость или силу характера, 10% - неравнодушие, отзывчивость и внимательность, 10% - альтруистичность, 9% - патриотизм. Еще 31% затруднились ответить.

Врачи считаются "героями нашего времени" для 49% респондентов. 47% опрошенных считают героями сотрудников МЧС, 31% - военных, служащих в горячих точках, а для 27% героями стали учителя, чьи ученики достигли особых результатов. 22% респондентов считают, что герой - это полицейский, рисковавшей своей жизнью при обезвреживании преступников, 21% - что волонтёр, добровольно оказывающий безвозмездную помощь.

Само выражение "герой нашего времени" для россиян несёт значение "люди, которые совершили подвиг, сделали хорошее для России и народа" (13%). Для 9% эти слова имеют смысл "люди, которые заботятся и хотят помочь другим". У 8% наших соотечественников фраза "герой нашего времени" ассоциируется с честными, порядочными и справедливыми людьми, у также 8% с ветеранами, полицией и пожарными, а ещё у 8% - с патриотами России (8%).

Недавно на сайте kp.ru были опубликованы результаты ещё одного исследования ВЦИОМ, по которым 79% россиян хотели бы, чтобы их дети стали волонтёрами.

Графика ВЦИОМ

ИСТОЧНИК KP.RU