2020-03-23T23:50:55+03:00
Политика

Павел Крашенинников: Могут ли перенести голосование по поправкам в Конституцию с 22 апреля? Это зависит от ситуации

Глава Комитета Госдумы по законодательству - нашему обозревателю Александру Гамову
Александр ГАМОВ@gamov1
Поделиться:
Глава Комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников.Глава Комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

- Павел Владимирович, появилась информация - со ссылкой на источники - что могут перенести голосование по поправкам на июнь. Насколько это реально?

- Я одно могу сказать, что это - (назначение сроков голосования.- А.Г.) - компетенция президента, так и в Законе написано, что именно глава государства принимает решение о дне голосования.

Ну, и мы также знаем, что на встрече с председателем Центральной избирательной комиссией Эллой Памфиловой Владимир Путин сказал, что, если - в связи с заболеваниями коронавирусом - положение будет осложняться, то - перенос срока голосования вполне возможен.

Посмотрим, как будут развиваться события.

- А в Госдуме, в вашей Рабочей группе насчёт переноса пока нет никаких сведений?

- У нас пока никаких новых сведений нет, мы готовимся.

Скорее, готовится ЦИК, готовятся органы Центральной избирательной комиссии.

- Все по плану

- Да, пока идет все по плану, дальше будет видно - как будет развиваться обстановка с коронавирусом.

- Интересно, а бюллетени для голосования печатают уже?

- Это тоже вопрос к ЦИКу.

- А можно вопрос к вам, как к опытному избирателю? Говорят, что, если на июнь голосование перенесут, а его же проводят, как правило, в школах, а там в июне - ЕГЭ, то-се…

- Ну, первое, и я это уже отметил - у нас обозначено 22 апреля.

Второе - ситуация под контролем, как говорят те, кто возглавляет наши органы, связанные с борьбой с распространением коронавируса.

Если будет приниматься решение о переносе голосования, то наверняка все взвесят.

Но пока у нас - 22 апреля. Другого решения пока нет.

- Ясно. А по телевизору уже идет реклама, вот Владимир Машков, в частности, призывает избирателей голосовать за поправки в Конституцию... День, правда, там не называют.

- Ну, это понятно.

КСТАТИ

Элла Памфилова: «Проголосовать по поправкам в Конституцию можно будет за неделю до 22 апреля»

В ЦИКе кипит работа и состоялось очередное заседание. При пустом зале обсуждалось, как именно будет проходить народное волеизъявление. Тем более, что ситуация в мире меняется буквально каждый день. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Конституция пойдет на поправку
Когда некоторые авторы заходятся в истошном крике в связи с тем, что процедура принятия изменений в Конституцию якобы недемократична и нелегитимна, что рушит конституционные устои страны, хочется напомнить им драматичные события нашей новейшей истории
Эксперт: Польша не может претендовать на Калининград — они больше ностальгируют по землям Западной Белоруссии
Эксперт Российского института стратегических исследований Оксана Петровская прокомментировала «КП» публикации в польских СМИ о «поглощении» Калининградской области
Новости 24
В США рассматривают возможность нефтяного альянса с Саудовской Аравией
Главврач инфекционной больницы Ставропольского края рассказал о состоянии здоровья коллеги, заразившей коронавирусом 11 пациентов
"Не отдыхал в Куршевеле": Еще один депутат Верховной рады заразился коронавирусом
Россияне меняют заграничные путевки на туры по России из-за коронавируса
Бывший ведущий Радио «КП» Андрей Шмаров станет исполняющим обязанности главреда «Ведомостей»
Глава ВОЗ: пандемия коронавируса набирает обороты
В Италии темпы роста смертности от коронавируса сократились на 50 человек в сутки
«Не верьте слухам»: глава Ставропольского края рассказал о состоянии заболевших коронавирусом в регионе
Мишустин освободил от занимаемой должности главу Роскомнадзора
«Делай пять»: Google вместе с ВОЗ расскажут, как помочь «остановить» коронавирус
ЕС из-за коронавируса впервые приостановил действие базового документа еврозоны
В ВОЗ рассказали о лекарствах от коронавируса
Эксперт: вакцину от коронавируса можно сделать за год, вопрос к эффективности
Закрыть метро, выставить посты: Эксперт настаивает на введении жесткого карантина в Москве
Учителям в селах в малых городах компенсируют оплату ЖКУ
Коронавирус на Украине: режим ЧС ввели еще в трех областях
"Посчитала, что для нее рисков нет": Эксперт прокомментировал поступок врача из Ставрополя, заразившей 11 человек
Украинцам запретят покидать территорию страны с туристическими целями
Безопасность полета Шойгу в Сирию обеспечили российские истребители
Путин поручил Минпромторгу обеспечить граждан материалами для борьбы с коронавирусом
Россиян предупредили о последствиях самостоятельной отмены туров
Youtube и Instagram не удалили фейковые новости о коронавирусе
Российских студентов и волонтеров планируют привлечь к оказанию помощи пенсионерам
Во Франции прошли успешные испытания лекарства от коронавируса
Независимые АЗС попросили правительство о льготах из-за риска роста цен на бензин
Правительство включило 400 новых компаний в перечень системообразующих предприятий
В Совфеде прокомментировали введение домашнего режима для москвичей старше 65 лет