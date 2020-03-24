"Коронавирус, спасибо, мы застряли на Занзибаре": более сотни россиян не могут вернуться на родину из-за отмены рейсов

Из разных частей планеты приходят сообщения от россиян об отмене авиарейсов. Виной всему пандемия коронавируса. Страны, одна за другой закрывают свои границы. И речь не только о Европе. Более сотни россиян не могут вернуться из Танзании (Восточная Африка). Часть из них уже обратились в посольство, но пока не понятно, как и когда они смогут вернуться на Родину.

- Спасибо, коронавирус. Мы застряли на Занзибаре. Посольство рекомендовало нам покупать билеты вновь и вновь. Но рейсы просто отменяют и деньги никто не возвращает, - рассказала "КП" москвичка Валерия. - На вопрос, когда состоится эвакуация, ответов нет. Многие семьи россиян сейчас живут в отелях, которые из-за коронавируса собираются закрыть в ближайшее дни. Да и денег для дальнейшей оплаты у людей уже просто нет.

По официальным данным, сейчас посольство собирает сведения о всех российских туристах, которые находятся в Танзании. Процесс затянулся уже на неделю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767822" frameborder="0"></iframe> Как коронавирус распространяется по планете.На этом видео три месяца «жизни» коронавируса показаны за 54 секунды

- Нам остается только поддерживать друг друга и с юмором относиться к ситуации, в которую мы попали, - рассказала Валерия.

По данным Роспотребнадзора на 23 марта, в Танзании зафиксировано 12 случаев коронавируса. Эту страну не рекомендуется посещать россиянам.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Это фото с местными жителями Валерия сделала на пляже. По данным Роспотребнадзора на 23 марта, в Танзании зафиксировано 12 случаев коронавируса. Эту страну не рекомендуется посещать россиянам.

Тем временем в Москве введен двухнедельный карантин для всех, кто возвращается из зарубежных поездок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Захарова: тысячи россиян не могут вернуться на родину из-за противовирусных мер

Представитель МИД РФ в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказала, какие вопросы решают дипломаты на фоне распространения инфекционного заболевания [видео] (подробности)