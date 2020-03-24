2020-03-24T16:40:01+03:00
Коронавирус Covid-19

"Коронавирус, спасибо, мы застряли на Занзибаре": более сотни россиян не могут вернуться на родину из-за отмены рейсов

Туристы уже обратились в посольство, но пока не ясно, как и когда они смогут вернуться в Россию
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
Комментарии: comments2
Это фото с местными жителями Валерия сделала на пляже.Это фото с местными жителями Валерия сделала на пляже.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Из разных частей планеты приходят сообщения от россиян об отмене авиарейсов. Виной всему пандемия коронавируса. Страны, одна за другой закрывают свои границы. И речь не только о Европе. Более сотни россиян не могут вернуться из Танзании (Восточная Африка). Часть из них уже обратились в посольство, но пока не понятно, как и когда они смогут вернуться на Родину.

- Спасибо, коронавирус. Мы застряли на Занзибаре. Посольство рекомендовало нам покупать билеты вновь и вновь. Но рейсы просто отменяют и деньги никто не возвращает, - рассказала "КП" москвичка Валерия. - На вопрос, когда состоится эвакуация, ответов нет. Многие семьи россиян сейчас живут в отелях, которые из-за коронавируса собираются закрыть в ближайшее дни. Да и денег для дальнейшей оплаты у людей уже просто нет.

По официальным данным, сейчас посольство собирает сведения о всех российских туристах, которые находятся в Танзании. Процесс затянулся уже на неделю.

Как коронавирус распространяется по планете.На этом видео три месяца «жизни» коронавируса показаны за 54 секунды

- Нам остается только поддерживать друг друга и с юмором относиться к ситуации, в которую мы попали, - рассказала Валерия.

По данным Роспотребнадзора на 23 марта, в Танзании зафиксировано 12 случаев коронавируса. Эту страну не рекомендуется посещать россиянам. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По данным Роспотребнадзора на 23 марта, в Танзании зафиксировано 12 случаев коронавируса. Эту страну не рекомендуется посещать россиянам.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Это фото с местными жителями Валерия сделала на пляже. По данным Роспотребнадзора на 23 марта, в Танзании зафиксировано 12 случаев коронавируса. Эту страну не рекомендуется посещать россиянам.

Тем временем в Москве введен двухнедельный карантин для всех, кто возвращается из зарубежных поездок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Захарова: тысячи россиян не могут вернуться на родину из-за противовирусных мер

Представитель МИД РФ в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказала, какие вопросы решают дипломаты на фоне распространения инфекционного заболевания [видео] (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Рерих, уникальные фрески и механические диковины: что посмотреть в онлайне, не выходя из дома?
Умер Альбер Удерзо - автор комиксов об Астериксе
Минздрав разрешил назначать ибупрофен при лечении коронавируса
От коронавируса умерла Лючия Бозе - итальянская актриса
"Россия сегодня" выпустит руководство от китайских медиков по борьбе с коронавирусом
За нарушение карантина предлагается лишать свободы на срок до 7 лет
Олимпиада-2020 переносится на год из-за коронавируса
Названы 10 самых популярных товаров среди россиян во время подготовки к карантину
В Роспотребнадзоре рассказали, что температуру в аэропортах незаметно измеряют каждому
Россияне признали самой важной поправку о доступности медобслуживания
Эксперты рассказали, как дезинфицировать гаджеты
Саммит G20 по коронавирусу пройдёт 26 марта
Психологи рассказали, как не сойти с ума во время карантина
В России продажи презервативов выросли на 30%
Крупнейшие банки меняют режим работы из-за коронавируса
"Сидите дома": PornHub открыл для всех бесплатный премиум-доступ
Полиция задержала пятерых иностранцев, подозреваемых в хищении 12 миллионов рублей
В России начал снижаться спрос на макароны, консервы и крупы
Минтруд: Родители, чьи дети учатся дистанционно, не получат больничный
Правительство выделило Минобороны почти 8,8 млрд рублей на 16 инфекционных центров
Появились новые свидетельства искусственного происхождения коронавируса
В США женщина помогла потерявшемуся ребёнку и выиграла миллион долларов
В Китае более 90% больных коронавирусом выздоровели
Названы регионы, где больше всего подскочила плата за ТВ-антенны
Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам
ЦБ рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах замкнутого типа