Позвольте себе «вредные» продукты и учите стихи: Как пожилым сохранить здоровье на карантине

Из-за эпидемии коронавируса россиян старшего возраста (65+) призывают оставаться дома и не посещать общественные места, кроме случаев крайней необходимости (походы в аптеку, к врачу). Мэр Москвы Сергей Собянин ввел обязательный карантин для пожилых жителей столицы сроком до 14 апреля. Также градоначальник предложил распространить эту меру на другие регионы с высокой динамикой заболеваемости коронавирусом.

Как поддержать свое здоровье в условиях домашней изоляции? Специально для «Комсомольской правды» памятку для людей старшего возраста, их родственников и волонтеров составила Главный гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И.Пирогова Ольга Ткачева.

ПИТАНИЕ: ВАЖНО СОХРАНИТЬ АППЕТИТ

У людей старшего возраста, как правило, снижается усвоение питательных веществ и нередко нарушается аппетит. Поэтому нужно не только озаботиться запасанием продуктов, но и стараться наладить полноценное питание, пробудить желание есть, если оно пропадает.

- Включайте в рацион овощи, крупы, а также обязательно ешьте белок: мясо, рыбу, молочные продукты, - советует Ольга Ткачева. - Важное правило: старайтесь, чтобы на столе была свежеприготовленная еда. Кроме пользы для пищеварительной системы это хороший способ занять время, которое в условиях изоляции может течь медленнее обычного.

Консервированные и копчёные продукты традиционно рекомендуется ограничивать. Но! Сейчас можно сделать исключение, радует главный гериатр.

- Еще раз подчеркну: для людей старше 75-ти лет важно сохранить аппетит. Недоедание опаснее. Поэтому, если что-то «вредное» нравится и стимулирует аппетит – лучше съесть кусочек. Но преобладать в рационе должна свежеприготовленная еда, а не консервированная.

НА ЗАМЕТКУ

Доброволец, надень маску!

При необходимости социальной изоляции надо иметь некоторые запасы, напоминает эксперт. Если купить продукты на две недели и хранить их на полках шкафов, в холодильнике, морозильной камере, они останутся свежими. Родственники, соседи, волонтёры должны помогать пожилым людям с покупкой продуктов. При этом очень важно, чтобы те, кто навещает россиян старшего возраста, соблюдали повышенные профилактические меры, подчеркивает главный гериатр Ольга Ткачева. Поскольку у более молодых возможно бессимптомное или легкое протекание коронавирусной инфекции, посетителям нужно надевать медицинскую маску или как минимум обмотать рот и нос шарфом, накрыть высоким воротником. Руки, ручки дверей и сумок нужно протереть спиртовыми салфетками или одноразовыми платками, смоченными в антисептике.

ФИЗНАГРУЗКИ: ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БОЛЬНО И ДИСКОМФОРТНО

Увы, пока в целях безопасности придется ограничить прогулки на свежем воздухе. «Мы рекомендуем пожилым людям старше 70 лет в городе сейчас оставаться дома, - говорит доктор Ткачева. - Те, кто живёт в своем загородном доме, могут выходить прогуляться по саду. Но в городах социальная изоляция – единственный выход, чтобы сберечь здоровье».

Помните: заразиться коронавирусом можно, нажав кнопку лифта, взявшись за дверную ручку, встретив инфицированного человека в подъезде. Такой встречный может совсем не вызывать подозрений, не чихать и не кашлять. Но еще раз поясним: и дети, и взрослые могут переносить заболевание бессимптомно. А соприкоснувшийся с ними пожилой человек находится в зоне высокого риска. Поэтому лучше оставаться дома и обязательно хорошо проветривать помещение несколько раз в день, советует главный гериатр.

- Достаточно сложно поддержать необходимый уровень физической нагрузки, оставаясь дома, - соглашается эксперт. - Гуляя, выходя в магазин, человек проходит какое-то расстояние, получает аэробные нагрузки. Как это компенсировать? Если дома есть тренажёры – используйте их: степперы, эллиптические и велотренажёры. Их могут купить дети, родственники либо можно взять тренажер в аренду (чтобы узнать о таких вариантах, родственники пожилого человека могут ввести соответствующий запрос в Интернете и посмотреть, что доступно по месту жительства. - Ред.). Подбирать нагрузку надо индивидуально, единых рекомендаций здесь нет. Главное, чтобы упражнения, которые вы выполняете, не причиняли вам боль и дискомфорт.

ВАЖНО

Врачи-гериатры европейских стран озабочены тем, что в период изоляции у людей пожилого возраста из-за недостатка движения будет прогрессировать атрофия мышечной ткани. Из-за этого ускоряется процесс старения, повышается вероятность падений и переломов. Поэтому обязательно нужно уделять внимание упражнениям, которые укрепляют мышечную силу и тренируют баланс, советует Ольга Ткачева. В Интернете сейчас можно найти много вариантов таких комплексов. Хорошо, если родственники, дети, внуки или волонтеры кроме сумки с продуктами привезут распечатанные подборки полезных упражнений.

НАСТРОЕНИЕ: РИСУЕМ, УЧИМ СТИХИ, СОСТАВЛЯЕМ АРХИВЫ

Эксперты призывают детей и внуков пока повременить, ограничить встречи с пожилыми родственниками доставкой продуктов и других необходимых вещей. Походы по магазинам и даже в парк пока тоже под запретом. Как не впасть в уныние и скатиться в депрессивноподобное состояние?

- Есть простые и доступные способы наполнить жизнь, сидя дома, - подсказывает главный гериатр Ольга Ткачева. - Можно читать книги, смотреть фильмы, изучать интересные темы с помощью Интернета, рисовать. Попробуйте учить стихи. Изучение всего нового — это очень хороший когнитивный тренинг, помогающий замедлить старение мозга. Еще можно воспользоваться этим временем для составления архивов: фотоальбомов, кулинарных рецептов. Старайтесь чем-то заняться. Общение – обязательно! К счастью, сегодня не надо встречаться для того, чтобы поговорить и даже увидеться – есть телефон и интернет.

- Родственники, друзья, соседи, волонтёры, понимая, что человек один, должны звонить, спрашивать, как дела, разговаривать, слушать и слышать человека, - продолжает эксперт. - Интересуйтесь, что ему интересно, и вместе с продуктами принесите книги, раскраски, наборы для вышивания. Настройте вашему пожилому родственнику или подопечному мессенджер на телефоне, чтобы вы могли говорить по видеосвязи. Безусловно, человек существо социальное, и изоляция – это тяжёлое испытание. Но к ней можно приспособиться на определённое время. Важно осознавать, что это необходимость для безопасности близких нам людей.

В ТЕМУ

Детям, внукам, волонтерам

- Не подвергайте бабушек и дедушек опасности, - призывает главный гериатр Ольга Ткачева. - Вы можете привезти им продукты, но приходите не чаще, чем это необходимо, и соблюдайте так называемый «эпидемиологический этикет»: дистанцию, не обнимайтесь, не целуйтесь, надевайте маски, перчатки. Если у вас насморк, кашель, другие симптомы, если вы вернулись из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой или контактировали с людьми, которые оттуда приехали, то придётся кому-то другому принести продукты вашим близким. Желая сделать добро, не причините вред – не подвергайте риску пожилых людей. Вы можете быть носителем вируса, и заболевание, которое безопасно для вас, окажется очень опасным для них.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768266" frameborder="0"></iframe> Помогите старикам.Пожилым людям сейчас особенно важно оставаться дома. А молодым - проявить участие к старшим…

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