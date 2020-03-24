2020-03-24T15:14:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Собянин предложил президенту отправить пожилых людей на карантин по всей России

Путину доложили о борьбе с коронавирусом
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Одной из самых действенных мер в борьбе с эпидемией мэр Москвы назвал добровольный карантин для пожилых людей. Фото: Алексей Дружинин/ТАССОдной из самых действенных мер в борьбе с эпидемией мэр Москвы назвал добровольный карантин для пожилых людей. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
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Владимир Путин собрал на совещание членов штаба по борьбе с коронавирусом.

- Москва больше всех пострадала? - спросил президент у мэра столицы Сергея Собянина.

- Больше 500 заболевших уже, но часть еще неподтвержденные, - ответил тот. - Динамика высокая, это серьезная история. Мы видим, что много людей, кто приехал из-за рубежа сидят у себя дома, не тестировались. Чувствуют себя хорошо, ну и слава богу. А тех, кто болен, их значительно больше. И мы начали разворачивать другие меры и другой уровень тестирования.

До конца недели в Москве будет сделано уже 13 тысяч тестов.

- В Коммунарке сделали специальную систему, где испытываем тестовые системы, - рассказал Собянин. - Их приходит много - китайские, корейские, но как они работают мы пока не знаем.

Одной из самых действенных мер в борьбе с эпидемией мэр Москвы назвал добровольный карантин для пожилых людей.

- Раньше мы считали группой риска тех, кто приехал из-за рубежа, их приехало в Россию за последние 10 дней миллион, - сказал Собянин. - Мы их должны осадить, чтобы они посидели дома. Но это одна история, реально же сегодня вырисовывается другая группа риска.

- Пожилые люди, - подтвердил Путин.

- Да, мы для них объявили карантин, но такую же меру надо рекомендовать тем, у кого есть приличная динамика, - предложил мэр столицы. - В Питере надо делать, во всех городах-миллионниках, так как самая главная проблема у нас будет теперь с ними. Они будут лежать на реанимационных койках, у них самое тяжелое протекание болезни. И этот пик, когда они придут в больничную сеть, нужно сгладить, иначе просто система не справится с ними.

Штабом уже подготовлены рекомендации регионам, сколько им нужно иметь больничных и реанимационных коек, сколько нужно вообще больниц, аппаратов искусственной вентиляции легких и другого оборудования.

- Сегодня дадим поручение регионам, и я бы попросил дать поручение полпредам, чтобы все жестко навалились и стали контролировать, - попросил Собянин. - Не все регионы понимают сейчас серьезность ситуации. Он видит, что один у него заболел, но объем тестирования очень низкий, и реальной картины никто не видит. Если в Приморье приехали 6 тысяч человек из-за границы, это реально проблема.

- Мы с правительством через пару часов соберемся и обсудим это, - согласился президент. - Больше всего больных у вас в Коммунарке?

- Там часть не больных, но с подозрением, часть тяжелых, - доложил мэр.

- Сделали ее специализированную?

- Сделали такой, - подтвердила Голикова.

Собянин рассказал, что несколько больниц в Москве сейчас переводится на «профиль коронавируса». Кроме того через три недели будет введена строящаяся отдельно больница.

- Мы нарастим за три-четыре дня до 5 тысяч коек, которые будут специализироваться на коронавирусе, - сказал он. - Просим коллег, чтобы нам еще столько же федеральных коек дали. И такую же работу нужно проделать по всем субъектам.

- Поедем посмотрим Коммунарку, - пообещал Путин.

Путин провел совещание с Собяниным, Голиковой, Поповой по ситуации с коронавирусом в России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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