Олимпиады нет. Планета уснула

Пустая олимпийская деревня, стадионы, не зажженный факел... Человечество в свое время возродило древнегреческую традицию выявлять сильнейшего, чтобы доказать - здравый смысл, спорт, сильнее жадности, тупости, злости и насилия.

У Пьера де Кубертена, французского мечтателя, барона, была идея останавливать войны (что получалось крайне редко), восхищаться спортсменом вне национальности (что вовсе провалилось, Игры стали битвой сверхдержав)... Барон предлагал славить человека, атлета. Увы...

И все же Олимпиады стали символом современного человечества, со всеми его достоинствами и пороками. Они приходили раз в четыре года (потом раз в два года, когда Летние и Зимние развели) - как по часам. Они собирали рекордные рейтинги. Они приносили огромные деньги. Они создавали героев.

Олимпийские игры уже отменялись, дважды. VI Игры-1916 года должны были пройти в Берлине. Первая мировая война эти планы сорвала, но следующая Олимпиада в 1920 году в Антверпене вошла в историю уже под номером VII. Несостоявшиеся соревнования в Германии было решено считать состоявшимися. Тогда казалось, что ничего более ужасного в обозримом будущем с человечеством уже не произойдет. Увы...

Игры 1940 года должны были пройти... да, в Токио. И от этого совпадения немного не по себе. Вторая мировая, которая началась в 1939 году, остановила проведение Олимпиад до 1952 года. На 12 лет. И тут уж, конечно, было глупо присваивать какие-либо номера провалившимся соревнованиям. И все же казалось, что самое страшное уже позади.

До 2020 года только мировые войны могли остановить Международный Олимпийский комитет. Всякое бывало, и бойкот американцами Москвы-1980, и ответное игнорирование со стороны СССР Игр в Лос-Анджелесе-1984... Но даже речи об отмене не было. Наоборот, по традиции на очередной церемонии закрытия очередной президент МОК говорит: «Это были лучшие на данный момент Игры в истории».

Сейчас МОК сдался последним. И до конца чиновники цеплялись за возможность провести Игры в 2020 году. Увы...

Планета затаилась, уснула, перестала играть мускулами, перестала пропагандировать спорт, как лекарство от всех бед и болезней. Вирус оказался сильнее.

Сейчас, видимо, должны радоваться скептики. Всегда же есть человек, который потрясает кулаком и кричит пробегающим мимо спортсменам: «Разогнать всех, к чертовой матери! Деньги еще на вас тратить! Пахать на вас надо!».

В спорте больших достижений, действительно много денег. Порой шальных, да. Но это тот самый случай, когда считать прибыль нужно в мурашках и в слезах болельщиков, спортсменов. А эта валюта пока не учитывается мировыми банками.

Стоит, наверное, порадоваться и нам. В лучшем случае Игры в Токио пройдут теперь в 2021 году. Значит у наших чиновников и адвокатов будет больше времени, чтобы уладить все разногласия с ВАДА и с МОК. Доказать невиновность чистых атлетов. И обязательно наказать тех, кто допингом балуется. В любом случае, тот ужас, который творился с нашим спортом в последние годы, теперь уже не кажется самым страшным. То, что сейчас происходит - куда страшнее.

Зато совершенно невозможно вообразить, что сейчас на душе у спортсменов, для которых эти старты в Токио должны были стать делом всей жизни, звездным часом. Четыре года подготовки. Во многих видах спорта шанс выиграть олимпийское «золото» представляется один раз в жизни...

Но карантин один для всех. И да, здоровье людей, планеты, важнее. А когда весь этот морок закончится, и мы снова смело будем выходить на улицы, есть надежда, что люди начнут больше ценить спокойную, нормальную жизнь с Олимпиадами по расписанию. Впрочем, в 1916-м и 1940-м тоже так говорили, наверняка. Не очень получилось...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/765996" frameborder="0"></iframe> Олимпийский огонь Игр в Токио зажжен в Древней Олимпии.

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