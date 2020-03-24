Олимпиада-2020 перенесена из-за коронавируса

Во вторник премьер-министр Японии Синдзо Абэ провел сеанс связи с президентом МОК Томасом Бахом, в котором они решили из-за коронавируса перенести Олимпиаду-2020 в Токио на следующий год. Вскоре на сайте МОК появилось официальное заявление:

«В нынешних обстоятельствах, основываясь на информации, предоставляемой Всемирной организацией здравоохранения, президент МОК и премьер-министр Японии пришли к заключению, что Игры XXXII Олимпиады в Токио должны состояться после 2020 года, но не позже лета 2021 года, чтобы можно было обеспечить здоровье спортсменов, всех, кто причастен к Олимпийским играм, и международного сообщества», - говорится в сообщении.

Таким образом, Игры-2020 официально становятся Играми-2021. Только вот сроки ее проведения пока не известны. Пойдут ли они по пути УЕФА, который перенес чемпионат Европы на год, сохранив те же даты, с 11 июня по 11 июля. Напомним, что Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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