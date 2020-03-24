Андрей Макаревич: Я только что из Майами. Там то же, что и в Москве. А здесь концерты отменили, сижу дома

- Андрей, привет! Как сейчас у Макаревича - художника, музыканта - с оптимизмом и пессимизмом? Чего больше?

- То, что происходит, не прибавляет мне ни пессимизма, ничего, - так обстоят дела: с интересом смотрю на новые реалии.

Андрей Макаревич: «Не психовать, не делать глупостей - ни в одну, ни в другую сторону» 00:00 00:00

- Как ты их оцениваешь?

- А чего их оценивать? Они такие, какие есть. Во всяком случае, интересный опыт.

- Для человечества, для нас, для тебя?

- Для каждого отдельного человека, я думаю. И для человечества в целом.

- А что-то сочиняется в эти дни?

- Ну, я вернулся всего два дня назад.

- То-то до тебя не дозвонюсь!

- Из дальней поездки. Поэтому не могу сказать, что за эти два дня что-то такое сочиняется.

Но дома нашлось огромное количество дел, которые давно надо было сделать. Что-то разобрать, что-то выбросить. Ну, обычные вещи.

- А будем уточнять, откуда ты вернулся? Сейчас как-то вот принято это делать.

- Да пожалуйста. Я был в океане, я погружался с акулами, в интереснейшей экспедиции.

- А где?

- Это Америка.

Ну, когда я оттуда улетал, а улетал я из Майами, выглядело все вокруг уже так же примерно, как выглядит сейчас каждый европейский город.

То есть, абсолютно пустые улицы, закрытые заведения – магазины, рестораны. Такое космическое несколько зрелище.

- Ты какие-то меры предосторожности соблюдал - в Америке, в самолете? В Москве?

- Самые обычные. Я, слава Богу, все-таки из медицинской семьи, да. Поэтому, истерикам я не подвержен и другим истерить не советую. Но и глупостей тоже делать не буду.

- Так...

- Руки надо мыть чаще и не целоваться с чихающим человеком – это тоже вполне разумно.

Ну, некоторые ходят в масках. С одной стороны, это не повредит.

С другой, конечно, если человек сам чувствует у себя какие-то симптомы, ему маску лучше надеть, чтобы не заразить окружающих.

А если среди здоровых все в масках – это какая-то перестраховка, на мой взгляд.

- Мама-доктор тебя чему учила в детстве, в юности? Каким-то медицинским таким навыкам, секретам...

- Во всяком случае, внимательно относиться к тому, что происходит с тобой и, если что-то не так, не запускать это. Не ждать, что само рассосется, а как можно быстрее пойти к специалисту и понять, что это.

- Ты из-за океана прилетел, тебе температуру померили в аэропорту, как обычно, да?

- Померили, у меня все в порядке, да. И я поехал домой.

- Ты можешь сравнить, как борются с коронавирусом там и как - здесь?

- Да все очень похоже. По Москве я, правда, не ездил

Из аэропорта сразу домой. Поэтому картин московской жизни не наблюдал.

- Телевизор не смотришь?

- Телевизор я давно не смотрю. А так - методы одни и те же.

- Ты концерты свои тоже отменил?

- Перенесли на осень.

- А много перенёс?

- Много довольно, да. Ну, десяток где-то: Иваново, Вологда, Архангельск и так далее.

- Скажи, пожалуйста, у тебя есть же лечебные песни…

- Ты знаешь, меня так достали все эти разговоры про коронавирус с утра до ночи из каждого утюга, что просто не хочется в этом участвовать.

- Нет, но…

- Этот хор и без меня достаточно мощный. Вот не хочу.

- Кстати, у нас - на Радио «Комсомольская правда» - была рок-группа «Воскресение». Пели, со слушателями общались...

- Ну, мы периодически с тобой это делаем... Пока просто я должен дома находиться все-таки.

- А, ты имеешь в виду, надо соблюдать карантин.

- Конечно. Ну, что же мы будем нарушать…

- И еще можешь обратиться к нашим радиослушателям, пару куплетов своих продекламировать?

- Куплетов декламировать не буду, а сказать могу только одно.

Я желаю вам, друзья, не психовать, не делать глупостей ни в ту, ни в другую сторону. Просто - относиться ко всему трезво и разумно. Пожилых людей оберегать в первую очередь, потому что уже известно, что они прежде всего подвержены этой заразе. Вот им лучше посидеть дома.

Да и вам лучше побыть дома какое-то время. Вреда от этого не будет. Эта штука пройдет. И от нас с тобой тоже зависит, насколько быстро.

- Ты запасся лекарствами, тебе ничего не надо?

- А какие лекарства? От этой штуки лекарств никаких нет.

- Ну, я имею ввиду антисептики.

- С этим все в порядке.

- А маски есть у тебя?

- Я насчёт масок тебе своё мнение сказал.

- А, ну, ладно тогда.

- Не будем переоценивать их спасительные свойства.

- Ага, пока.

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